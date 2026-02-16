Getty
Diterjemahkan oleh
"Itu klubnya" – Manchester United diberitahu bahwa Marcus Rashford bisa dibujuk kembali dari Barcelona di bawah asuhan Michael Carrick
Rashford didukung untuk kembali
Thornley pernah bekerja sama dengan Manchester United dan Timnas Inggris, dan ia mengatakan bahwa ia "mengenal" Rashford dengan baik. Ia yakin bahwa penyerang tersebut dapat dibujuk untuk kembali ke klub, asalkan manajer interim Michael Carrick tetap memimpin.
Ia mengatakan kepada The Busby Way melalui talkSPORT: "Saya akan katakan, saya tidak masalah, saya mengenal Marcus, dan jika dia tidak senang dengan apa yang saya katakan, saya tidak peduli.
"Dia menjadi tidak bahagia. Dia menjadi orang yang berbeda. Saya melihat pemain yang dulu adalah anak yang bahagia dan ramah kini hanya bersedih-sedih, terutama di klub.
"Di luar klub, saya kadang-kadang melihatnya, dan dia baik-baik saja di luar klub, tapi di dalam klub, dia memiliki sikap yang tidak bagus.
"Kemudian hal itu berpindah ke lapangan, dan kamu melihatnya berjalan-jalan, dan kamu hanya ingin dia memiliki energi, yang sekarang dilakukan oleh Michael Carrick.
"Dia mendapatkan energi dari para pemain, dan kamu ingin hal itu dari Marcus, tapi kamu tidak mendapatkannya, dan itu diabaikan begitu saja.
"Bagi saya, dia setengah mengabaikan kariernya di Manchester United daripada kariernya diambil darinya."
- (C)Getty Images
Masa kejayaan Rashford di Barcelona
Selama bermain di Barcelona, Rashford telah tampil sebagai starter dalam 13 pertandingan di La Liga, mencetak empat gol dan memberikan enam assist di liga tersebut.
Dia telah menegaskan keinginannya untuk tetap di Spanyol, meskipun ada pernyataan dari seorang ahli jaringan lunak.
Dia mengatakan: "Yang saya inginkan adalah tetap di Barcelona. Itu adalah tujuan akhir, tapi bukan alasan saya berlatih keras dan memberikan segalanya. Tujuannya adalah untuk menang. Barcelona adalah klub besar dan fantastis, yang dibangun untuk memenangkan gelar."
Dan ketika ditanya tentang kesan pertamanya tentang kota dan bagaimana dia beradaptasi dengan Barcelona, penyerang serba bisa itu menambahkan: "Saya beradaptasi dengan sangat baik di klub dan di kota. Sejak saya tiba, saya merasa sangat diterima.
"Bagi saya, alasan saya berada di sini adalah untuk membantu tim memenangkan trofi; musim lalu fantastis, tapi hidup berjalan sangat cepat, hal-hal berubah, dan tujuan adalah untuk mengulang kesuksesan itu. Saya sepenuhnya fokus pada itu. Segala sesuatunya fantastis dengan staf dan rekan setim saya; saya tidak punya keluhan."
"Itu klubnya."
Namun demikian, terapis pijat tersebut yakin bahwa Rashford ingin kembali.
Dia mengatakan: "Ya, saya benar-benar yakin karena itu adalah klubnya.
"Dia mencintai klub ini, dan dia masih memiliki talenta yang pasti, dan dia membuktikannya di Barcelona, tapi yang dia butuhkan adalah konsistensi dan hasrat lagi. Itulah hasrat yang dia butuhkan."
Manajer Hansi Flick mengungkapkan harapannya bahwa Rashford dapat terus memberikan kontribusi, mengatakan kepada wartawan: “Saya pikir dia memiliki banyak potensi yang bisa ditunjukkan. Kami selalu fokus pada gol, umpan akhir… karena selalu ada ruang untuk perbaikan. Tapi dengan kecepatan dan tekniknya, dia bisa memberikan lebih banyak lagi. Saya senang, tapi dia memiliki potensi yang jauh lebih besar.
"Selalu ada ruang untuk perbaikan. Tapi dengan kecepatan dan tekniknya, dia bisa memberikan lebih banyak lagi. Saya senang dengan apa yang dia berikan, tapi dia memiliki potensi yang jauh lebih besar. Saya ingin semua orang berada di performa terbaiknya.
"Ini tentang mentalitas, sikap selama latihan… Itu yang kami inginkan. Selalu berusaha untuk menjadi lebih baik."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Rashford saat ini absen karena cedera lutut dan akan absen dalam pertandingan Barcelona melawan Girona. Sementara itu, United akan menghadapi Everton dalam seminggu ke depan. Tim asuhan Carrick saat ini berada di peringkat keempat di klasemen Premier League.
Iklan