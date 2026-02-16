"Itu klubnya" – Manchester United diberitahu bahwa Marcus Rashford bisa dibujuk kembali dari Barcelona di bawah asuhan Michael Carrick

Thornley pernah bekerja sama dengan Manchester United dan Timnas Inggris, dan ia mengatakan bahwa ia "mengenal" Rashford dengan baik. Ia yakin bahwa penyerang tersebut dapat dibujuk untuk kembali ke klub, asalkan manajer interim Michael Carrick tetap memimpin.

Ia mengatakan kepada The Busby Way melalui talkSPORT: "Saya akan katakan, saya tidak masalah, saya mengenal Marcus, dan jika dia tidak senang dengan apa yang saya katakan, saya tidak peduli.

"Dia menjadi tidak bahagia. Dia menjadi orang yang berbeda. Saya melihat pemain yang dulu adalah anak yang bahagia dan ramah kini hanya bersedih-sedih, terutama di klub.

"Di luar klub, saya kadang-kadang melihatnya, dan dia baik-baik saja di luar klub, tapi di dalam klub, dia memiliki sikap yang tidak bagus.

"Kemudian hal itu berpindah ke lapangan, dan kamu melihatnya berjalan-jalan, dan kamu hanya ingin dia memiliki energi, yang sekarang dilakukan oleh Michael Carrick.

"Dia mendapatkan energi dari para pemain, dan kamu ingin hal itu dari Marcus, tapi kamu tidak mendapatkannya, dan itu diabaikan begitu saja.

"Bagi saya, dia setengah mengabaikan kariernya di Manchester United daripada kariernya diambil darinya."