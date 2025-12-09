(C)Getty Images
"Itu Bisa Menjadi Masalah Besar!" - Legenda Manchester United Bongkar 'Kekurangan' Matheus Cunha
Cunha tampil apik, tapi cedera ganggu ritmenya
Ritme Cunha telah berulang kali terganggu, termasuk cedera yang membuatnya absen dalam pertandingan terakhir melawan Crystal Palace dan Everton. Ini adalah kedua kalinya sejak pindah ke Manchester ia terpaksa menghentikan perkembangannya. Meskipun ada gangguan, penampilan terakhir Cunha memberikan semangat. Menghadapi mantan rekan timnya Wolves, ia menunjukkan salah satu penampilan terbaiknya dalam seragam United. Berkat kerja kerasnya di sepertiga akhir lapangan, Bruno Fernandes mencetak gol pembuka. Penampilannya menuai banyak pujian, dan banyak pihak menyoroti kontribusi Cunha jauh melampaui statistik golnya. Dan mantan bek Setan Merah Parker merupakan salah satu pengagumnya.
Pujian Parker untuk Cunha
Parker yakin Cunha membawa hal dalam permainan yang telah lama hilang dari United. Berbicara tentang pengaruh pemain berusia 25 tahun itu, ia memberikan pujian yang luar biasa atas etos kerja dan pola pikir pemain Brasil tersebut.
Dalam sebuah wawancara dengan MyBettingSites, ia berkata: "Cunha telah bermain dengan sangat baik. Dia sangat tidak egois dalam segala hal yang dilakukannya. Dia tidak pernah berhenti berlari, dan terkadang dia bahkan mungkin melakukan terlalu banyak hal, tetapi memang begitulah dirinya. Rekan satu timnya membutuhkannya dan tim membutuhkan pemain seperti dia, karena dia membuat orang lain bersemangat. Hal itu sangat memengaruhi rekan satu timnya ketika dia tidak bermain, jadi saya benar-benar berpikir dia penting bagi tim."
Parker kemudian membandingkan Cunha dengan ikon United lainnya, sambil menegaskan bahwa penampilannya di Wolves musim lalu menunjukkan tingkat kualitas yang selalu tampak terlalu tinggi untuk tim yang sedang berjuang.
Ia menambahkan: "Sikapnya hebat dan ia pantang menyerah. Man United sudah lama sekali tidak memiliki pemain seperti dia. Ia agak mirip Park [Ji-sung], tetapi lebih cepat. Ia telah membuat perbedaan besar. Ia bermain luar biasa untuk Wolves dan ia terlalu hebat untuk berada di tim itu."
Kekhawatiran besar
Namun di samping kekagumannya, Parker juga memberikan peringatan, yang berakar bukan pada kemampuan Cunha, melainkan pada sifat kepribadiannya. Ia berpendapat bahwa pemain yang bermain dengan komitmen sepenuh hati seringkali mengharapkan hal yang sama dari orang-orang di sekitar mereka, sebuah dinamika yang dapat menjadi masalah jika rekan satu timnya tidak memenuhi standar tersebut.
Ia berkata: "Tapi saya khawatir tentang apa yang ia pikirkan tentang rekan satu timnya, karena pemain seperti dia yang memberikan segalanya, bisa sangat tidak senang jika rekan satu timnya tidak cukup baik. Itu kekhawatiran besar, karena saya pikir dia banyak menuntut. Tapi di hampir semua tim lain, itu tidak akan pernah menjadi kekhawatiran. Itu pertanda yang sangat positif, tetapi di Man United, dengan para pemain yang ada di sekitarnya, itu bisa menjadi masalah."
Apa selanjutnya?
Suasana di sekitar Old Trafford telah membaik setelah kemenangan atas Wolves baru-baru ini, hasil yang mengangkat United hingga hanya terpaut satu poin dari Crystal Palace yang berada di posisi keempat. Manajer Ruben Amorim akan tahu bahwa momentum, sesuatu yang sulit dipertahankan United, kini harus dipertahankan dengan kemenangan lain atas Bournemouth, Selasa (16/12) dini hari WIB.
