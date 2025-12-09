"Itu Bisa Menjadi Masalah Besar!" - Legenda Manchester United Bongkar 'Kekurangan' Matheus Cunha

Parker yakin Cunha membawa hal dalam permainan yang telah lama hilang dari United. Berbicara tentang pengaruh pemain berusia 25 tahun itu, ia memberikan pujian yang luar biasa atas etos kerja dan pola pikir pemain Brasil tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan MyBettingSites, ia berkata: "Cunha telah bermain dengan sangat baik. Dia sangat tidak egois dalam segala hal yang dilakukannya. Dia tidak pernah berhenti berlari, dan terkadang dia bahkan mungkin melakukan terlalu banyak hal, tetapi memang begitulah dirinya. Rekan satu timnya membutuhkannya dan tim membutuhkan pemain seperti dia, karena dia membuat orang lain bersemangat. Hal itu sangat memengaruhi rekan satu timnya ketika dia tidak bermain, jadi saya benar-benar berpikir dia penting bagi tim."

Parker kemudian membandingkan Cunha dengan ikon United lainnya, sambil menegaskan bahwa penampilannya di Wolves musim lalu menunjukkan tingkat kualitas yang selalu tampak terlalu tinggi untuk tim yang sedang berjuang.

Ia menambahkan: "Sikapnya hebat dan ia pantang menyerah. Man United sudah lama sekali tidak memiliki pemain seperti dia. Ia agak mirip Park [Ji-sung], tetapi lebih cepat. Ia telah membuat perbedaan besar. Ia bermain luar biasa untuk Wolves dan ia terlalu hebat untuk berada di tim itu."