Dalam perannya sebagai pakar di Sky, ia memberikan komentar tegas mengenai masa bakti bek tengah tersebut di klub peringkat kedua Bundesliga: "Dia datang tanpa biaya transfer, tampaknya menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Dortmund, dan harus diakui dengan jelas: Itu benar-benar sebuah kekecewaan."

Süle pindah dari FC Bayern ke Dortmund tanpa biaya transfer pada 2022, namun jarang memenuhi ekspektasi tinggi di sana. Hal ini juga disebabkan karena sang bek tengah terus-menerus terganggu oleh masalah fisik. Ia telah tampil dalam 108 pertandingan untuk BVB, mencetak tiga gol, dan memberikan lima assist.

Dortmund baru-baru ini juga mengumumkan kepergian Julian Brandt dan Salih Özcan. Dalam pernyataan mengenai Süle disebutkan: "Setelah empat tahun berseragam hitam-kuning, masa kerja sama Niklas Süle dan Borussia Dortmund akan berakhir pada musim panas ini. Hal ini telah disepakati bersama oleh BVB dan Süle."