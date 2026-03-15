Setelah empat tahun, Niklas Süle akan meninggalkan BVB karena kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Borussia Dortmund mengumumkan perpisahan tersebut pekan lalu, dan mantan pemain tim nasional Dietmar Hamann dapat memahami keputusan ini.
"Itu benar-benar mengecewakan": Dietmar Hamann memberikan penilaian yang tajam terhadap seorang bintang BVB
Dalam perannya sebagai pakar di Sky, ia memberikan komentar tegas mengenai masa bakti bek tengah tersebut di klub peringkat kedua Bundesliga: "Dia datang tanpa biaya transfer, tampaknya menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Dortmund, dan harus diakui dengan jelas: Itu benar-benar sebuah kekecewaan."
Süle pindah dari FC Bayern ke Dortmund tanpa biaya transfer pada 2022, namun jarang memenuhi ekspektasi tinggi di sana. Hal ini juga disebabkan karena sang bek tengah terus-menerus terganggu oleh masalah fisik. Ia telah tampil dalam 108 pertandingan untuk BVB, mencetak tiga gol, dan memberikan lima assist.
Dortmund baru-baru ini juga mengumumkan kepergian Julian Brandt dan Salih Özcan. Dalam pernyataan mengenai Süle disebutkan: "Setelah empat tahun berseragam hitam-kuning, masa kerja sama Niklas Süle dan Borussia Dortmund akan berakhir pada musim panas ini. Hal ini telah disepakati bersama oleh BVB dan Süle."
Masa depan Niklas Süle masih belum jelas setelah hengkang dari BVB
Belum jelas bagaimana kelanjutan karier pemain yang telah 49 kali membela tim nasional Jerman ini pada musim panas nanti. Namun, manajernya, Volker Struth, sangat memuji anak didiknya. Dalam podcast Bild berjudul 'Phrasenmäher', ia menjelaskan pada awal Maret: "Kita tidak perlu membohongi diri sendiri: Terutama tahun lalu, segalanya berjalan agak tersendat-sendat. Niki sudah lama dikenal bukan sebagai pemain profesional teladan – meskipun ia telah meraih banyak gelar dan tampil gemilang dalam kariernya. Bagi saya, dari segi potensi, ia tetap bek tengah terbaik Jerman."
Oleh karena itu, pensiunnya kliennya pada musim panas ini juga sangat "tidak mungkin. Saya yakin, dia telah bertekad untuk kembali benar-benar menikmati sepak bola dan tidak akan mengakhiri kariernya seperti ini."
Süle telah absen dalam 20 pertandingan resmi musim ini saja akibat cedera ringan; di antaranya, cedera otot, cedera kaki, dan baru-baru ini cedera paha terus-menerus menghambatnya. Akibatnya, ia hanya tampil dalam sepuluh pertandingan di bawah asuhan pelatih Niko Kovac, di mana ia berhasil mencetak satu assist.
Kontrak yang akan berakhir di BVB
Pemain Posisi Usia Niklas Süle Bek 30 tahun Salih Özcan Gelandang 28 tahun Julian Brandt Gelandang 29 tahun