Seperti dilaporkan oleh surat kabar olahraga Italia Tuttosport, kapten tim nasional Kroasia saat ini dilaporkan "telah diberi tahu secara tidak langsung" bahwa era baru mungkin akan dimulai baginya di tempat lamanya.
Diterjemahkan oleh
Itu akan menjadi kejutan besar! Luka Modric dikabarkan akan kembali ke Real Madrid
Ada pembicaraan mengenai peran di mana Modric akan bertugas "dalam posisi kepemimpinan atau jabatan yang berhubungan erat dengan bidang olahraga di bawah Jose Mourinho" untuk klub papan atas Spanyol tersebut.
Justru Mourinho, di bawah asuhannya Modric dulu memulai langkah pertamanya di Bernabeu, bisa jadi akan segera menjadi atasan langsung atau rekan kerja sang gelandang jenius.
- Getty Images Sport
Kroos menolak tawaran Real
Juara Liga Champions terbanyak ini tampaknya bukan kali pertama mempertimbangkan opsi tersebut. Penawaran serupa baru-baru ini ditolak oleh Toni Kroos, rekan setim Modric di lini tengah selama bertahun-tahun.
Laporan tersebut juga menegaskan bahwa hari-hari sang gelandang di lapangan sudah terhitung. Kontrak Modric saat ini bersama AC Milan akan berakhir pada akhir Juni. Meskipun sang legenda memiliki opsi perpanjangan otomatis selama satu tahun lagi, ia berencana untuk tidak memperpanjangnya, menurut Tuttosport.
Faktor penentu keputusan Modric konon adalah peristiwa yang terjadi sejak Minggu malam. Dengan kekalahan kandang melawan Cagliari, Milan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Setelah itu, klub tidak hanya memecat pelatih Massimiliano Allegri, tetapi juga direktur olahraga Igli Tare, direktur teknis Geoffrey Moncada, dan direktur eksekutif Giorgio Furlani.
Akankah ini menjadi akhir karier yang membanggakan bagi Modric?
Sebaliknya, segalanya mengarah pada akhir karier yang terhormat: Pemain yang telah membela tim nasional sebanyak 196 kali ini diperkirakan akan mengakhiri kariernya yang tak tertandingi setelah Piala Dunia mendatang.
Fakta bahwa ia tidak tertarik pindah ke tempat lain demi uang setelah itu, menegaskan karakter pemenang Ballon d'Or 2018 ini. Tawaran potensial dari Major League Soccer Amerika atau Saudi Pro League, yang sering menjadi bahan spekulasi di dunia gosip, tampaknya bukanlah pilihan bagi Modric.