"Itu akan luar biasa" - Cristiano Ronaldo ingin kembali ke Spanyol setelah pelatih memperpanjang undangan
Ronaldo membeli saham di Almeria
Ronaldo telah menjadi salah satu pemilik klub divisi kedua Spanyol, Almeria, dengan membeli 25% saham klub tersebut. Mantan penyerang Real Madrid itu mengatakan langkah ini merupakan "ambisi lama saya untuk berkontribusi pada sepak bola, di luar lapangan" dan menambahkan, "UD Almeria adalah klub Spanyol dengan fondasi yang kuat dan potensi pertumbuhan yang jelas."
Sementara itu, klub tersebut menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Cristiano Ronaldo telah membeli 25% saham UD Almería melalui CR7 Sports Investments, sebuah anak perusahaan dari CR7 SA, yang merupakan langkah penting dalam perluasan berkelanjutan baik bagi klub maupun portofolio investasi pengusaha Portugal tersebut. Perjanjian ini merupakan bagian dari ekspansi internasional entitas yang dilakukan oleh Presiden Mohamed Al Khereiji melalui konglomerat bisnisnya, SMC Group."
"Itu akan luar biasa" - Almeria bermimpi tentang Ronaldo
Manajer Almeria, Rubi, telah berbagi pandangannya tentang perkembangan ini. Ia mengatakan kepada wartawan: "Kami sangat senang. Tentu saja, kami menyambutnya. Saya pikir ini berita yang sangat baik karena seseorang seperti dia, dengan pengetahuannya yang 100% tentang olahraga dan sepak bola, dapat membantu klub seperti kami. Ini sangat menggembirakan bagi seluruh klub dan kota. Anda sudah tahu hubungan baik yang dimiliki Cristiano dengan pemilik klub. Kita tahu beberapa hal, tapi saya tidak berpikir penting kapan saya tahu atau berhenti tahu. Yang penting adalah dia datang ke sini bersama kami. Kami sangat senang.
"Akan luar biasa dan indah jika dia bisa bermain di sini, tapi itu pertanyaan untuknya. Ini klubnya dan, jika dia ingin terus bermain, siapa pun pelatihnya, dia akan diterima dengan tangan terbuka. Saya tidak ragu tentang itu."
Presiden Mohammed Al-Khereiji menambahkan: "[Ronaldo] dianggap sebagai pemain terbaik yang pernah ada, dia sangat mengenal liga-liga Spanyol dan dia memahami potensi apa yang kami bangun di sini, baik dalam hal tim maupun akademi."
Ronaldo tetap tinggal di Arab Saudi
Almeria mungkin sedang bermimpi untuk merekrut Ronaldo, tetapi pemain internasional Portugal itu baru-baru ini menegaskan bahwa fokusnya masih pada Al-Nassr. Bintang tersebut dikabarkan akan hengkang pada awal musim ini setelah melakukan aksi mogok sebagai protes terhadap keuangan klub dan rencana transfer. Namun, ia kini menyatakan ingin tetap bertahan.
“Ya, saya sangat bahagia. Seperti yang saya katakan berkali-kali, saya adalah bagian dari Arab Saudi. Ini adalah negara yang telah menyambut saya, keluarga, dan teman-teman saya dengan sangat baik. Saya bahagia di sini. Saya ingin terus berada di sini,” katanya.
“Dan yang paling penting, kita terus berjuang. Kita berada di puncak. Tugas kita adalah menang, memberikan tekanan pada rival gelar kita, dan kita lihat saja. Kita berada di jalur yang benar. Kita kembali; kita baik-baik saja; kita percaya diri. Pertandingan demi pertandingan. Kita dalam kondisi baik. Kita lihat apa yang akan terjadi.”
Ronaldo terikat kontrak dengan Al-Nassr hingga 2027 dan akan berusia 42 tahun saat kontraknya berakhir.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Almeria sedang tampil impresif di Segunda Division dan berpeluang besar untuk promosi kembali ke La Liga. Saat ini, mereka berada di posisi ketiga klasemen, hanya dua poin di bawah puncak klasemen. Al-Nassr milik Ronaldo juga sedang menjalani musim yang kuat dan memimpin klasemen Saudi Pro League. Bintang Portugal itu berharap timnya dapat mempertahankan performa tersebut hingga akhir musim, karena ia mengincar gelar besar pertamanya bersama klub tersebut.
