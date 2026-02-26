"Itu akan luar biasa" - Cristiano Ronaldo ingin kembali ke Spanyol setelah pelatih memperpanjang undangan

Manajer Almeria, Rubi, telah berbagi pandangannya tentang perkembangan ini. Ia mengatakan kepada wartawan: "Kami sangat senang. Tentu saja, kami menyambutnya. Saya pikir ini berita yang sangat baik karena seseorang seperti dia, dengan pengetahuannya yang 100% tentang olahraga dan sepak bola, dapat membantu klub seperti kami. Ini sangat menggembirakan bagi seluruh klub dan kota. Anda sudah tahu hubungan baik yang dimiliki Cristiano dengan pemilik klub. Kita tahu beberapa hal, tapi saya tidak berpikir penting kapan saya tahu atau berhenti tahu. Yang penting adalah dia datang ke sini bersama kami. Kami sangat senang.

"Akan luar biasa dan indah jika dia bisa bermain di sini, tapi itu pertanyaan untuknya. Ini klubnya dan, jika dia ingin terus bermain, siapa pun pelatihnya, dia akan diterima dengan tangan terbuka. Saya tidak ragu tentang itu."

Presiden Mohammed Al-Khereiji menambahkan: "[Ronaldo] dianggap sebagai pemain terbaik yang pernah ada, dia sangat mengenal liga-liga Spanyol dan dia memahami potensi apa yang kami bangun di sini, baik dalam hal tim maupun akademi."