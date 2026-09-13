Getty Images Sport
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'Itu adalah performa yang buruk' - Alisson Becker pertanyakan mentalitas Liverpool setelah hasil imbang mengecewakan melawan Fulham
Kekhawatiran soal mentalitas di Anfield
Upaya Liverpool meraih kemenangan ketiga secara beruntun terhenti total pada Sabtu ketika mereka ditahan imbang Fulham dalam hasil yang mengecewakan. Meski mencatat nirbobol, Alisson jauh dari kata puas dan menunjuk kurangnya ketajaman mental sebagai alasan utama hilangnya poin. Sang kiper jujur soal kekurangan tim, mengakui bahwa penampilan kolektif mereka jauh di bawah standar yang diharapkan di klub.
Merefleksikan hasil tersebut dan perannya sendiri dalam kebuntuan itu, Alisson mengatakan: "Penting untuk selalu siap membantu tim, tetapi itu adalah penampilan yang buruk, pada beberapa momen bahkan dari saya sendiri, tetapi juga dari tim. Secara kolektif, kami tidak bermain dengan baik. Banyak hal yang kami coba lakukan, kami tidak bisa melakukannya dengan baik. Kami tidak bisa menekan mereka dengan baik."
"Jelas, ini tantangan besar untuk bermain pada Rabu malam dan Sabtu malam, lalu Anda punya pertandingan lain pada Selasa. Tetapi kami perlu memiliki mentalitas yang tepat untuk melakukan itu dan saya rasa itu tidak terjadi hari ini."
- Getty Images Sport
Kesulitan taktis dan kegagalan dalam melakukan pressing
Pertandingan itu membuat Liverpool kesulitan membongkar Fulham yang terorganisasi dengan baik dan tampak nyaman saat berada di bawah tekanan. Alisson mencatat bahwa ketidakmampuan tim menjalankan rencana taktis mereka secara efektif membuat Fulham semakin percaya diri. Ada kekhawatiran khusus terkait risiko yang diambil saat menguasai bola, terutama pada insiden di babak pertama ketika Liverpool nyaris menghadiahkan gol kepada Fulham setelah kehilangan bola jauh di wilayah pertahanan mereka sendiri.
"Terkadang tim yang ingin bermain mengambil beberapa risiko. Terkadang itu tidak berjalan seperti yang Anda inginkan, mungkin umpannya tidak sempurna, mungkin terlalu berisiko. Tetapi yang penting adalah apa yang Anda lakukan setelah itu dan Anda harus beradaptasi. Karena jika Anda datang ke pertandingan dan menyiapkan sesuatu lalu itu tidak berjalan baik, itulah tantangan yang Anda hadapi, apa yang akan Anda lakukan pada momen berikutnya saat Anda menguasai bola? Itu penting bagi saya dan bagi tim untuk mencoba melakukan yang terbaik yang kami bisa melawan tim yang benar-benar terorganisasi dengan baik, menekan tinggi," jelas Alisson.
"Saat menguasai bola, mereka punya kualitas, mereka nyaman dengan bola. Kami mencoba untuk tidak membiarkan mereka nyaman saat menguasai bola, tetapi mereka punya kualitasnya. Dan kami tidak menciptakan peluang sebanyak yang kami perkirakan akan kami ciptakan, yang bisa kami ciptakan. Itulah tantangan yang harus kami lakukan jauh lebih baik pada pertandingan berikutnya."
Menghadapi jadwal yang tak kenal henti
Hasil imbang itu terjadi hanya beberapa hari setelah kemenangan melelahkan atas Atletico Madrid, yang memunculkan pertanyaan apakah skuad mulai merasakan dampak kelelahan. Meski Alisson mengakui beban yang ditimbulkan sepak bola level tertinggi terhadap tubuh, ia menolak menjadikan jadwal sebagai alasan atas penampilan datar di Anfield. Ia menegaskan bahwa jika Liverpool ingin bersaing memperebutkan trofi-trofi utama musim ini, mereka harus mengembangkan ketahanan untuk tampil konsisten di berbagai kompetisi.
"Itu menguras tenaga, tetapi kami memulihkan diri sebaik yang kami bisa. Ini adalah tantangan bagi setiap tim besar yang bermain di semua kompetisi. Jika kami ingin melakukan sesuatu yang spesial musim ini, kami harus mampu mengatasinya. Bermain di laga besar pada Rabu malam, lalu laga besar lainnya pada Sabtu, kemudian Selasa berikutnya ada laga lain lagi, lalu Minggu bermain lagi. Itulah yang kami inginkan. Tapi Anda harus memiliki mentalitas yang tepat; saya rasa itu tidak terlihat dari apa yang kami tunjukkan sore ini. Jauh di lubuk hati, kami memilikinya, kami hanya perlu mengeluarkannya," katanya.
- Getty Images Sport
Beradaptasi dengan kehidupan di bawah Andoni Iraola
Meski mengalami kemunduran, Alisson berbicara positif tentang kemajuan yang sedang dibuat di bawah Iraola. Transisi ke staf pelatih baru masih terus berproses, tetapi sang kiper yakin fondasi sedang diletakkan untuk kesuksesan di masa depan. Namun, ia memperingatkan bahwa Liverpool tidak boleh kehilangan poin jika ingin mewujudkan ambisi besar mereka pada musim ini.
"Itu tidak mudah. Itu juga hal lain yang menjadi tantangan ketika Anda mengganti manajer. Tetapi dia melakukannya dengan sangat baik, dia membantu kami dalam banyak hal. Juga setiap hari, mempersiapkan tim sebaik mungkin. Stafnya juga membantu semua orang; kami juga punya lingkungan yang bagus, atmosfer yang bagus di tempat latihan. Semua orang juga antusias dengan rekrutan baru, tentang kualitas yang kami miliki dalam skuad kami," kata Alisson.
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