Upaya Liverpool meraih kemenangan ketiga secara beruntun terhenti total pada Sabtu ketika mereka ditahan imbang Fulham dalam hasil yang mengecewakan. Meski mencatat nirbobol, Alisson jauh dari kata puas dan menunjuk kurangnya ketajaman mental sebagai alasan utama hilangnya poin. Sang kiper jujur soal kekurangan tim, mengakui bahwa penampilan kolektif mereka jauh di bawah standar yang diharapkan di klub.

Merefleksikan hasil tersebut dan perannya sendiri dalam kebuntuan itu, Alisson mengatakan: "Penting untuk selalu siap membantu tim, tetapi itu adalah penampilan yang buruk, pada beberapa momen bahkan dari saya sendiri, tetapi juga dari tim. Secara kolektif, kami tidak bermain dengan baik. Banyak hal yang kami coba lakukan, kami tidak bisa melakukannya dengan baik. Kami tidak bisa menekan mereka dengan baik."

"Jelas, ini tantangan besar untuk bermain pada Rabu malam dan Sabtu malam, lalu Anda punya pertandingan lain pada Selasa. Tetapi kami perlu memiliki mentalitas yang tepat untuk melakukan itu dan saya rasa itu tidak terjadi hari ini."