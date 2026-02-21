Getty Images
"Itu adalah keputusan yang tepat" - Yan Diomande menjelaskan mengapa ia menolak kesempatan untuk pindah ke Chelsea
Sorotan pada Diomande
Diomande menjadi sorotan setelah tampil gemilang bersama RB Leipzig. Pemain muda ini telah mencetak delapan gol dan empat assist di Bundesliga musim ini, yang memicu spekulasi bahwa ia mungkin akan pindah pada musim panas mendatang. Liverpool dikabarkan tertarik pada Diomande sebagai pengganti potensial untuk Mohamed Salah, meskipun sang pemain muda telah menepis kabar tentang kemungkinan transfer ke Anfield. Ia mengatakan kepada Bild: "Orang-orang menganggapnya sebagai klub impian saya. Tapi yang terpenting, itu adalah klub favorit ayah saya. Selalu menjadi impian besarnya untuk melihat saya bermain di sana suatu hari nanti karena dia menyukai atmosfer di Anfield. Dia selalu memuji Steven Gerrard. Saya terlalu muda untuk melihatnya bermain. Kami bahkan tidak punya TV di rumah untuk waktu yang lama. Saya sangat menghormati Liverpool, tapi klub impian saya saat ini adalah Leipzig."
Diomande juga ditanya tentang minat potensial dari Bayern dan menambahkan: "Senang mendengar hal seperti itu. Tapi saya belum berbicara dengan siapa pun dari Bayern. Ini bukan waktu yang tepat untuk itu. Saya bahagia di Leipzig dan ingin tetap fokus sepenuhnya."
Diomande menjelaskan penolakan Chelsea.
Diomande juga menjelaskan bahwa dia sebenarnya bisa saja pindah ke Inggris lebih awal dalam kariernya. Penyerang tersebut mengatakan kepada RBLive bahwa dia pernah mengikuti trial di Chelsea, Crystal Palace, dan Rangers, dan memiliki kesempatan untuk pindah ke Stamford Bridge sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke La Liga.
"Itu adalah masa yang sulit. Saya merasa bagi banyak orang, semuanya tentang uang. Banyak orang mengatakan kepada saya bahwa saya harus bermain untuk Chelsea. Lalu saya menghentikan segalanya dan membuat keputusan untuk diri sendiri," katanya kepada Bild. "Saya mengenal presiden Leganes; dia membantu saya pindah ke Amerika Serikat. Tiba-tiba, saya dihadapkan pada pilihan: Leganes atau Chelsea? Itu berisiko, tapi untungnya, itu keputusan yang tepat. Saya pikir kesabaran sangat penting dalam sepak bola. Tidak selalu hanya soal uang. Jika Anda bermain baik, itu akan datang secara alami. Saya masih muda; saya perlu bermain untuk meningkatkan nilai olahraga saya, untuk berkembang. Dan saya tidak akan mendapatkannya di bangku cadangan."
Diomande membicarakan rencana masa depan.
Diomande akhirnya menandatangani kontrak dengan Leganes sebelum bergabung dengan Leipzig pada musim panas lalu dengan kontrak lima tahun. Kepala Leipzig, Oliver Mintzlaff, dilaporkan telah menetapkan harga €100 juta (£87 juta) untuk Diomande, tetapi winger tersebut mengakui bahwa dia kemungkinan akan hengkang di masa depan. Dia menambahkan: "Dia adalah bos. Dan selalu ada banyak pihak yang terlibat dalam transfer – klub, agen, keluarga, pemain. Jadi, saya tidak membuat keputusan ini sendirian. Satu hal yang bisa saya janjikan: Saya tidak akan pernah berdebat dengan klub saya! Tentu saja, saya mungkin tidak akan mengakhiri karier saya di sini. Saat waktunya tiba, kita akan bicara. Tapi jika saya tetap di sini musim panas ini, saya akan sangat bahagia."
Saran dari Vinicius Jr
Diomande juga pernah mengungkapkan sebelumnya bahwa bintang Real Madrid, Vinicius Junior, adalah salah satu idolanya dan bahwa pemain Brasil itu telah memberinya nasihat tentang kariernya. Dia mengatakan kepada situs web resmi Bundesliga: "Dia melakukan banyak hal baik di lapangan dan sangat fokus. Saya bertemu dengannya secara langsung untuk pertama kalinya dua minggu lalu di Paris. Kami memiliki kenalan bersama, dan Viní mengundang saya untuk dua hari. Kami menghabiskan waktu yang menyenangkan. Dia mengatakan kepada saya untuk bersenang-senang di lapangan, itu yang paling penting."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Minat terhadap Diomande kemungkinan akan terus berlanjut menjelang jendela transfer musim panas, terutama jika ia terus tampil gemilang di Bundesliga. Leipzig saat ini berada di peringkat kelima klasemen Bundesliga dan akan menghadapi Dortmund yang berada di peringkat kedua pada pertandingan berikutnya.
