"Itu adalah keputusan yang tepat" - Yan Diomande menjelaskan mengapa ia menolak kesempatan untuk pindah ke Chelsea

Diomande menjadi sorotan setelah tampil gemilang bersama RB Leipzig. Pemain muda ini telah mencetak delapan gol dan empat assist di Bundesliga musim ini, yang memicu spekulasi bahwa ia mungkin akan pindah pada musim panas mendatang. Liverpool dikabarkan tertarik pada Diomande sebagai pengganti potensial untuk Mohamed Salah, meskipun sang pemain muda telah menepis kabar tentang kemungkinan transfer ke Anfield. Ia mengatakan kepada Bild: "Orang-orang menganggapnya sebagai klub impian saya. Tapi yang terpenting, itu adalah klub favorit ayah saya. Selalu menjadi impian besarnya untuk melihat saya bermain di sana suatu hari nanti karena dia menyukai atmosfer di Anfield. Dia selalu memuji Steven Gerrard. Saya terlalu muda untuk melihatnya bermain. Kami bahkan tidak punya TV di rumah untuk waktu yang lama. Saya sangat menghormati Liverpool, tapi klub impian saya saat ini adalah Leipzig."

Diomande juga ditanya tentang minat potensial dari Bayern dan menambahkan: "Senang mendengar hal seperti itu. Tapi saya belum berbicara dengan siapa pun dari Bayern. Ini bukan waktu yang tepat untuk itu. Saya bahagia di Leipzig dan ingin tetap fokus sepenuhnya."