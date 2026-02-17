Getty/GOAL
"Itu adalah kebuntuan!" - Mantan pelatih Manchester United mengungkap bagaimana Cristiano Ronaldo berselisih dengan mantan bosnya, Erik ten Hag, sebelum perselisihan besar-besaran
Peran kontroversial Ronaldo di bawah asuhan Ten Hag
Seorang pemain dengan riwayat karir seperti Ronaldo tidak akan pernah diam saja dan menerima kenyataan bahwa dia hanyalah pemain cadangan dalam skuad Ten Hag, tetapi itulah kenyataan yang dihadapi oleh mantan bintang Real Madrid tersebut. Setelah menerapkan taktik berenergi tinggi dan menekan di Ajax, pelatih asal Belanda itu ingin melakukan hal yang sama di Manchester - sesuatu yang belum pernah diminta kepada Ronaldo. Hal ini menyebabkan hubungan yang tegang antara pemain dan manajer, dengan McClaren - yang bertindak sebagai asisten Ten Hag - membongkar kesulitan di balik layar.
McClaren: Ten Hag tetap pada pendiriannya.
Berbicara dalam podcast The Good, The Bad and The Football, mantan manajer Inggris McClaren mengakui bahwa Ten Hag menolak untuk mundur. Ia mengatakan: "Ada banyak pertarungan di lapangan latihan itu. Ada banyak, 'yang saya inginkan dari Anda hanyalah ini, ini, ini, dan ini'. Itulah gaya melatih Erik, 'Ronnie, ini tugasmu'."
"Saya sering berkata kepada Ronnie: 'Yang dia [Ten Hag] inginkan dari Anda hanyalah, Anda adalah pemain pertama yang menekan, lakukan satu serangan, lakukan dua serangan, dan mungkin lakukan serangan ketiga jika Anda merasa perlu. Kemudian, kembalilah ke tengah lapangan, jaga agar kita bisa merebut bola, dan kemudian kita bisa bermain melalui Anda.
"Itu saja yang dia inginkan dari kamu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak akan bermain. Atau jika kamu tidak mau melakukannya, kamu tidak bisa bermain. Oke, atau dia tidak akan memilihmu. Saya bilang padamu, dia tidak akan memilihmu'.
"Bukan seperti, aku pikir orang lain akan (mengalah), dan itulah perbedaannya, orang lain akan. Tapi Erik berkata, 'Tidak, aku akan melakukannya, dan dia [Ronaldo] harus melakukannya, kalau tidak, dia tidak akan bermain.'
"Itu sedikit seperti pertarungan. Bukan pertarungan, tapi kebuntuan, dan siapa yang akan menang? Erik tetap pada pendiriannya. Aku pikir kebanyakan manajer akan menyesuaikan diri dengan itu, manajer-manajer lain juga seperti itu. Tapi dia tetap pada pendiriannya."
Ronaldo memberikan kenyataan pahit kepada klub lamanya.
Setelah kepergiannya dan pindah ke Al-Nassr di Arab Saudi, Ronaldo kembali mengkritik klub lamanya, dengan klaim bahwa model saat ini tidak akan memungkinkan mereka bersaing untuk gelar dan trofi terbesar. Dalam podcast Rio Ferdinand Presents , ia mengatakan: "Pelatih, mereka mengatakan mereka tidak bisa bersaing untuk memenangkan Liga dan Liga Champions.
"(Sebagai) pelatih Manchester United, Anda tidak boleh mengatakan bahwa Anda tidak akan berjuang untuk memenangkan Liga atau Liga Champions. Anda harus, secara mental, mengatakan, 'dengarkan, mungkin kita tidak memiliki potensi itu, tapi saya tidak bisa mengatakan itu. Kita akan mencoba. Anda harus mencoba'."
Era baru di Manchester
Ten Hag akhirnya dipecat dan digantikan oleh Ruben Amorim, yang juga telah kehilangan pekerjaannya. Ronaldo, di sisi lain, kesulitan meraih trofi di Timur Tengah, meskipun Al-Nassr tampil impresif dalam perburuan gelar Liga Pro Saudi musim ini, meskipun rival mereka Al-Hilal merekrut mantan rekan setimnya di Madrid, Karim Benzema, pada Januari.
Di Old Trafford, Michael Carrick mengambil alih secara interim hingga akhir musim. Saat ini, Setan Merah berada di jalur yang tepat untuk lolos ke Liga Champions, meskipun tidak berpartisipasi dalam kompetisi Eropa musim ini.
