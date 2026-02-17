"Itu adalah kebuntuan!" - Mantan pelatih Manchester United mengungkap bagaimana Cristiano Ronaldo berselisih dengan mantan bosnya, Erik ten Hag, sebelum perselisihan besar-besaran

Berbicara dalam podcast The Good, The Bad and The Football, mantan manajer Inggris McClaren mengakui bahwa Ten Hag menolak untuk mundur. Ia mengatakan: "Ada banyak pertarungan di lapangan latihan itu. Ada banyak, 'yang saya inginkan dari Anda hanyalah ini, ini, ini, dan ini'. Itulah gaya melatih Erik, 'Ronnie, ini tugasmu'."

"Saya sering berkata kepada Ronnie: 'Yang dia [Ten Hag] inginkan dari Anda hanyalah, Anda adalah pemain pertama yang menekan, lakukan satu serangan, lakukan dua serangan, dan mungkin lakukan serangan ketiga jika Anda merasa perlu. Kemudian, kembalilah ke tengah lapangan, jaga agar kita bisa merebut bola, dan kemudian kita bisa bermain melalui Anda.

"Itu saja yang dia inginkan dari kamu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak akan bermain. Atau jika kamu tidak mau melakukannya, kamu tidak bisa bermain. Oke, atau dia tidak akan memilihmu. Saya bilang padamu, dia tidak akan memilihmu'.

"Bukan seperti, aku pikir orang lain akan (mengalah), dan itulah perbedaannya, orang lain akan. Tapi Erik berkata, 'Tidak, aku akan melakukannya, dan dia [Ronaldo] harus melakukannya, kalau tidak, dia tidak akan bermain.'

"Itu sedikit seperti pertarungan. Bukan pertarungan, tapi kebuntuan, dan siapa yang akan menang? Erik tetap pada pendiriannya. Aku pikir kebanyakan manajer akan menyesuaikan diri dengan itu, manajer-manajer lain juga seperti itu. Tapi dia tetap pada pendiriannya."