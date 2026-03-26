Setelah kontroversi yang muncul pasca pertandingan Inter-Juventus dan sorakan penonton di beberapa stadion di Italia, banyak yang menanti-nantikan bagaimana Alessandro Bastoni akan disambut saat mengenakan seragam tim nasional dalam laga playoff melawan Irlandia Utara. Di Bergamo, di stadion tempat ia tumbuh besar, sang bek—yang diturunkan sebagai starter di lini belakang tiga orang bersama Mancini dan Calafiori—tidak mendapat sorakan penonton.
Italia vs Irlandia Utara, sambutan yang diterima Bastoni saat kembali ke Bergamo
Insiden dalam laga Inter vs Juventus telah memicu sorakan keras terhadap Bastoni saat timnya bertandang ke Lecce, Como, dan Milan, karena ia dianggap memprovokasi hingga memperparah terjatuhnya Kalulu yang berujung pada kartu merah, lalu merayakannya. Namun, sang bek tidak mendapat sorakan saat pertandingan timnas di Bergamo. Penonton, pada kenyataannya, lebih fokus untuk mendukung tim nasional dalam pertandingan yang sangat penting untuk lolos ke Piala Dunia mendatang.