Gelombang pertama pemanggilan skuad untuk era baru Timnas Italia di bawah Roberto Mancini sudah terkena absennya pemain pertama. Dalam daftar panjang yang dirilis FIGC hanya beberapa hari lalu, memang ada gelandang Roma Bryan Cristante, tetapi setelah pekan terakhir liga, ia terpaksa mundur dan tidak bisa memenuhi panggilan Timnas Italia. Sebagai gantinya, pelatih timnas Italia memutuskan memanggil Samuele Ricci.
Italia, masalah bagi Cristante: dicoret dari daftar skuad, Mancini memanggil Ricci
Masalah fisik
Cristante dibebastugaskan dari pemanggilan tim nasional karena, seperti dikomunikasikan FIGC, gelandang Roma itu mengalami masalah fisik yang tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga memaksanya mengundurkan diri. Sementara itu, Samuele Ricci, yang dipanggil untuk menggantikan pemain Roma tersebut di tim nasional, justru turun ke lapangan pada awal babak kedua dengan seragam Como, tetapi gagal membantu rekan-rekannya membalikkan kekalahan dari Frosinone.
Pernyataan resmi FIGC
Timnas Italia akan berkumpul malam ini di Centro Tecnico Federale di Coverciano, tempat mereka akan mulai berlatih besok untuk menghadapi empat pertandingan pertama fase grup UEFA Nations League.
Menyusul pertandingan liga melawan Inter yang dijalani kemarin, gelandang Roma Bryan Cristante dinyatakan tidak tersedia karena masalah fisik dan tidak akan dapat memenuhi panggilan. Pada saat yang sama, pelatih timnas Roberto Mancini memutuskan untuk memanggil gelandang Como Samuele Ricci, yang akan bergabung dengan tim dalam beberapa jam ke depan.
DAFTAR LENGKAP PEMAIN YANG DIPANGGIL
Kiper: Marco Carnesecchi (Atalanta),Gianluigi Donnarumma (Manchester City),Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Bek: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Gelandang: Nicolò Barella (Inter),Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Penyerang: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nuremberg).
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