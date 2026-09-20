Timnas Italia akan berkumpul malam ini di Centro Tecnico Federale di Coverciano, tempat mereka akan mulai berlatih besok untuk menghadapi empat pertandingan pertama fase grup UEFA Nations League.

Menyusul pertandingan liga melawan Inter yang dijalani kemarin, gelandang Roma Bryan Cristante dinyatakan tidak tersedia karena masalah fisik dan tidak akan dapat memenuhi panggilan. Pada saat yang sama, pelatih timnas Roberto Mancini memutuskan untuk memanggil gelandang Como Samuele Ricci, yang akan bergabung dengan tim dalam beberapa jam ke depan.