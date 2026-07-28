Roberto Mancini masih belum menjadi pelatih tim nasional Italia, tetapi semua sinyal mengarah ke sana. Tak heran, nama-nama stafnya pun sudah mulai bermunculan: yang diperkirakan akan masuk ke tim pelatih juara Eropa 2021 itu adalah Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi dan Leonardo Bonucci. Pelatih kiper yang diperkirakan akan bergabung adalah Marco Roccati, yang pernah bersama Mancini di Al-Sadd.