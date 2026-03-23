grafica chiesa italia liverpool
Gianluca Minchiotti

Italia, Chiesa langsung dicoret! Gattuso memanggil Cambiaghi

Penyerang Liverpool langsung meninggalkan tempat pemusatan latihan: ia dinyatakan tidak bisa diturunkan

Pagi ini, pemusatan latihan Tim Nasional dimulai di Coverciano: Chiesa absen, Gattuso memanggil Cambiaghi. Setelah kondisi fisiknya diperiksa di Pusat Teknis Federasi, penyerang Liverpool tersebut dinyatakan tidak dapat diturunkan. Sebagai gantinya, pelatih kepala memutuskan untuk memanggil penyerang Bologna


Pemusatan latihan Tim Nasional dimulai hari ini di Coverciano, yang pada sore hari akan menjalani sesi latihan pertama menjelang semifinal play-off Piala Dunia melawan Irlandia Utara yang dijadwalkan pada Kamis, 26 Maret (pukul 20.45, siaran langsung Rai 1) di Stadion Bergamo.


  • CHIESA MENINGGALKAN PUSAT PELATIHAN: SIARAN PERS

    Sebagaimana tercantum dalam siaran pers FIGC, "setelah kondisi fisiknya diperiksa setibanya di Pusat Pelatihan Federasi, pemain Federico Chiesa dinyatakan tidak dapat diturunkan dalam dua pertandingan mendatang dan, atas kesepakatan dengan klubnya, telah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional. Sebagai penggantinya, pemain Bologna Nicolò Cambiaghi telah dipanggil."


  • DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL

    Penjaga gawang: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);


    Bek: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);


    Gelandang: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);


    Penyerang: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


