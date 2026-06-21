Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Isu tentang kepergian?.. Renard menjelaskan krisis Tunisia setelah tersingkir dari Piala Dunia

H. Renard
E. Skhiri
Tunisia vs Japan
Tunisia
Japan
World Cup
Tunisia vs Netherlands
Netherlands
Prancis
Tunisia
Jepang
Meksiko
Belanda
AS

Pengakuan yang menyakitkan dari kapten Elang Kartago

Hervé Renard, pelatih tim nasional Tunisia, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas penampilan timnya dalam kekalahan telak 4-0 dari Jepang, Minggu pagi, pada pertandingan kedua Grup F Piala Dunia.

Pelatih asal Prancis itu menyoroti adanya “kekurangan komunikasi yang parah” antar lini, terutama di lini pertahanan, yang menjadi penyebab hasil tersebut.

Dengan hasil ini, timnas Tunisia harus tersingkir lebih awal dari Piala Dunia sebelum pertandingan terakhir mereka di babak penyisihan grup yang dijadwalkan melawan Belanda pada Jumat pagi mendatang.

  • Gol cepat itu mengacaukan strategi Renard

    Dalam pernyataan pertamanya setelah pertandingan yang digelar di Stadion Monterrey, Renard mengatakan kepada BeIN Sports bahwa timnya harus menghadapi gol cepat (menit ke-4) "yang sangat memengaruhi moral para pemain" saat menghadapi tim nasional Jepang yang ia gambarkan sebagai "tim kelas atas", sambil mengakui bahwa kelemahan pertahanan terus berlanjut di babak kedua di mana timnya tidak mampu menjaga gawangnya "dengan sempurna". 

    Pelatih asal Prancis berusia 57 tahun itu, yang mengambil alih jabatan menggantikan Sabri Lamouchi setelah kekalahan telak 5-1 dari Swedia, menambahkan: “Kami memiliki masalah di semua lini, terutama di lini pertahanan. Saya melihat adanya kekurangan komunikasi yang parah di antara para pemain, yang membuat kami melakukan begitu banyak kesalahan dan harus membayar harganya dengan mahal.”

    Ia menegaskan: "Penampilan kami sama sekali tidak dapat diterima, dan tidak sesuai dengan level turnamen sebesar Piala Dunia. Kita harus mengakui hal itu dan tidak mencari-cari alasan."

    Baca juga: Mido memicu kontroversi menjelang laga antara Mesir dan Selandia Baru

    • Iklan

  • Isyarat akan kepergian?

    Renard mengakui bahwa ia mempersiapkan tim untuk pertandingan tersebut dalam “waktu yang singkat”, namun ia menekankan bahwa ia telah menonton sejumlah pertandingan tim nasional Tunisia sebelumnya, dan memiliki pemahaman mendalam tentang sepak bola Tunisia berkat pengalamannya sebelumnya sebagai pelatih tim nasional Afrika lainnya.

    Ia menjelaskan bahwa ia tidak akan membahas detail mengenai masa setelah Piala Dunia, yang dapat diartikan bahwa ia tidak akan melanjutkan tugasnya setelah turnamen tersebut, dengan mengatakan: “Saya datang untuk melatih tim nasional selama Piala Dunia, jadi saat ini saya tidak bisa membahas apa yang akan terjadi setelah turnamen.”

    Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Saya tidak akan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; saya sepenuhnya bertanggung jawab atas pertandingan hari ini,” sebagaimana dilansir oleh Radio Jawhara FM Tunisia melalui situs webnya.

    Baca juga: Peringatan Prancis dari Irak: Pertandingan yang tidak sesuai ekspektasi menanti kita… dan kami tahu rencana mereka

  • Al-Sukhairi: Pengakuan yang menyakitkan

    Selain itu, Elias Al-Sakhiri, kapten tim nasional Tunisia, menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada masyarakat Tunisia, mengakui bahwa penampilan tim dalam dua pertandingan melawan Swedia dan Jepang sangat “memalukan” dan tidak dapat diterima, serta menegaskan bahwa para pemain memikul tanggung jawab penuh atas hasil bencana di Piala Dunia.

    Menurut Radio Jawhara, Al-Sakhiri mengatakan dalam pernyataan setelah kekalahan telak 4-0 dari Jepang pada Minggu pagi di Monterrey: “Kami meminta maaf kepada rakyat Tunisia… dan kami harus menanggung tanggung jawab kami. Kami tidak berada pada level yang diharapkan untuk berlaga di Piala Dunia.”

    Kapten “El-Nisour” ini mengakui bahwa timnya memang belum memiliki level yang dibutuhkan untuk bersaing di turnamen ini, sambil menambahkan: “Kenyataannya, kami belum memiliki level yang memadai untuk mengikuti turnamen sebesar ini. Berpartisipasi di Piala Dunia membutuhkan kerja keras dan konsisten selama bertahun-tahun.”

    Baca juga: Dua versi cerita tentang transfer sensasional… Apakah bintang Liga Premier mendekati Real Madrid?

    Al-Sakhiri menyerukan penyusunan “peta jalan dan rencana masa depan” yang komprehensif untuk memajukan sepak bola Tunisia, dengan fokus pada pembinaan sejak tingkat pemuda dan remaja. Ia mengatakan: “Jika kita ingin mengembangkan sepak bola Tunisia, kita harus bekerja di berbagai tingkatan, seperti yang dilakukan sejumlah tim nasional Afrika.”

World Cup
Tunisia crest
Tunisia
TUN
Netherlands crest
Netherlands
NED