Setelah 19 tahun berkarier sebagai pesepakbola profesional, pemain kelahiran 1988 Mauricio Isla mengucapkan selamat tinggal kepada dunia sepakbola pada usia 38 tahun. Pemain asal Chile itu mengumumkannya lewat sebuah unggahan di media sosial: "Saya berterima kasih kepada setiap klub yang telah membuka pintu untuk saya. Terima kasih kepada mereka yang telah membantu saya berkembang, yang menemani saya jauh dari Chile, yang mendukung saya di masa-masa sulit, dan yang percaya kepada saya".