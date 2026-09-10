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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Isla pensiun, dua Scudetto bersama Juventus dan dua Copa America bersama Chile

Chile
Juventus

Gelandang itu pensiun dari sepak bola pada usia 38 tahun

Setelah 19 tahun berkarier sebagai pesepakbola profesional, pemain kelahiran 1988 Mauricio Isla mengucapkan selamat tinggal kepada dunia sepakbola pada usia 38 tahun. Pemain asal Chile itu mengumumkannya lewat sebuah unggahan di media sosial: "Saya berterima kasih kepada setiap klub yang telah membuka pintu untuk saya. Terima kasih kepada mereka yang telah membantu saya berkembang, yang menemani saya jauh dari Chile, yang mendukung saya di masa-masa sulit, dan yang percaya kepada saya".

  • Isla pensiun dari sepak bola setelah memainkan 563 pertandingan dan mencetak 19 gol bersama klub-klubnya, selain mencatatkan 144 penampilan dengan seragam Cile dan 5 gol. Di Italia, ia pernah membela Udinese, Juventus, dan Cagliari. Bersama Juventus, dari 2012 hingga 2014, lalu kembali lagi pada awal musim 2015-16, ia memenangkan 2 Scudetto dan 3 Piala Super Italia, sementara bersama tim nasional Cile ia dua kali menjuarai Copa America, pada 2015 dan 2016.


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