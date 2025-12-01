Ketegangan Politik, Iran BOIKOT Drawing Piala Dunia 2026

Juru bicara PSSI-nya Iran (FFIRI), Amir-Mahdi Alavi, menyebut para delegasi mengalami “hambatan visa yang melampaui urusan olahraga.” Amerika Serikat hanya menyetujui empat visa, salah satunya untuk manajer timnas Iran Amir Ghalenoei, namun menolak permohonan visa Presiden FFIRI Mehdi Taj untuk menghadiri acara drawing Piala Dunia 2026 di Kennedy Center pada 6 Desember mendatang. Iran menilai keputusan tersebut bermuatan politik dan sudah melaporkannya kepada FIFA, meminta badan sepakbola dunia itu untuk turun tangan.

Insiden ini memicu spekulasi bahwa larangan perjalanan tersebut dapat berdampak pada partisipasi Iran di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di AS, Kanada, dan Meksiko. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari Iran soal boikot turnamen utama. Masalah ini juga menyoroti ketegangan diplomatik yang ada, terlebih setelah AS sebelumnya menyatakan kemungkinan pemberian pengecualian visa bagi atlet dan staf pendukung dalam acara olahraga besar, walau penerapannya untuk acara undian masih tidak jelas.