Inter vs Roma, tarik-menarik soal Ndicka: soal harga, Financial Fair Play, dan kepergian De Vrij

Menurut Gazzetta dello Sport, bek tengah asal Pantai Gading ini adalah sosok yang paling menarik perhatian Inter karena ia sudah mengenal Serie A selama tiga tahun, sejak Roma mendatangkannya secara gratis dari Eintracht Frankfurt; karena ia masih muda namun sudah berpengalaman, mengingat usianya hampir 27 tahun; dan karena ia dapat ditempatkan di berbagai posisi dalam formasi pertahanan tiga orang.





Nama Ndicka yang dikaitkan dengan Inter sudah pernah muncul sebagai calon pengganti Bastoni ketika kepindahannya ke Barcelona tampak semakin nyata – dan kembali mencuat ketika Real Madrid menunjukkan minat pada pemain Inter tersebut. Dengan Inter yang juga terus berupaya mendatangkan Oumar Solet dari Udinese, pemain asal Pantai Gading ini direncanakan sebagai pengganti yang sempurna untuk Stefan De Vrij, yang akan segera menandatangani kontrak dengan Panathinaikos.





Semuanya akan diputuskan dalam beberapa hari ke depan, paling lambat 30 Juni, tanggal di mana klub milik keluarga Friedkin harus menghasilkan keuntungan sebesar 60 juta. Seperti yang dilaporkan La Rosea, Roma sebenarnya tidak ingin melepas Ndicka, namun aturan Financial Fair Play yang semakin mendesak merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan. Nilai pasar pemain ini diperkirakan mencapai 40 juta, angka yang harus dikurangi dengan persentase yang diperuntukkan bagi pemain dan tim manajemennya. Negosiasi berlangsung di tengah waktu yang semakin menipis menjelang tanggal penting yang ditandai merah dalam kalender Roma.