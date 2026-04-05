Beberapa hari terakhir ini, para pendukung Nerazzurri telah menunjukkan dukungan mereka kepada sang pemain. Beberapa di antara mereka, menjelang pertandingan melawan Roma, mendatangi Appiano Gentile dan di pintu masuk pusat latihan Inter, mereka mengibarkan spanduk berisi pesan untuk Bastoni: "Tegakkan kepala dan jangan takut pada apa pun, orang-orangmu ada di sisimu". Sebuah ungkapan kasih sayang yang datang langsung dari mantan Curva Nord Nerazzurri, yang kini dikenal sebagai Secondo anello verde. Ini menandakan bahwa meskipun bek tersebut menerima banyak cemoohan dalam beberapa pekan terakhir setelah insiden dengan Kalulu dalam laga melawan Juventus, serta setelah kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan terakhir bersama Italia yang membuat Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia, para pendukung Inter tetap berada di sisi salah satu pemain paling dicintai di tim.