Pada Minggu Paskah, sorotan tertuju pada laga Inter vs Roma, salah satu dari dua pertandingan besar pada pekan ke-31 liga bersama dengan laga tunda besok malam antara Napoli dan Milan. Di jantung pertahanan Nerazzurri, Cristian Chivu kembali mempercayakan posisi tersebut kepada Alessandro Bastoni, dan saat susunan pemain diumumkan, sorakan meriah pun menggema dari para pendukung yang hadir di San Siro, sebuah tanda solidaritas yang jelas bagi bek kelahiran 1999 yang sedang mengalami masa sulit dan dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan karena penampilannya di tim nasional. Kemudian, ketika Chivu menggantikannya pada menit ke-58 saat skor 4-1 untuk Nerazzurri dengan memasukkan Darmian, terjadi standing ovation dari San Siro dengan para suporter menyanyikan yel-yel "Alessandro Bastoni olé".
Inter vs Roma, Bastoni mendapat tepuk tangan meriah saat diganti
DUKUNGAN PARA PENGEMAR
Beberapa hari terakhir ini, para pendukung Nerazzurri telah menunjukkan dukungan mereka kepada sang pemain. Beberapa di antara mereka, menjelang pertandingan melawan Roma, mendatangi Appiano Gentile dan di pintu masuk pusat latihan Inter, mereka mengibarkan spanduk berisi pesan untuk Bastoni: "Tegakkan kepala dan jangan takut pada apa pun, orang-orangmu ada di sisimu". Sebuah ungkapan kasih sayang yang datang langsung dari mantan Curva Nord Nerazzurri, yang kini dikenal sebagai Secondo anello verde. Ini menandakan bahwa meskipun bek tersebut menerima banyak cemoohan dalam beberapa pekan terakhir setelah insiden dengan Kalulu dalam laga melawan Juventus, serta setelah kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan terakhir bersama Italia yang membuat Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia, para pendukung Inter tetap berada di sisi salah satu pemain paling dicintai di tim.
BASTONI DAN PASAR TRANSFER: BARCELONA MENINGKATKAN TEKANAN
Meskipun demikian, Barcelona terus gencar mendekati Bastoni. Klub asal Catalunya itu telah menargetkannya sebagai incaran utama untuk memperkuat lini pertahanan yang akan mengalami sejumlah perubahan; pemain kelahiran 1999 ini disukai baik oleh direktur olahraga Deco maupun pelatih Flick, terutama karena kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang. Saat ini, belum ada kontak langsung antara kedua klub. Barcelona sedang menjalin komunikasi dengan pihak pemain dan telah mencatat kesediaan sang pemain untuk mencoba petualangan di Spanyol; nilai transfernya, hingga saat ini, diperkirakan sekitar 60 juta euro.