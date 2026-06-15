Inter vs Real Madrid, pembicaraan mengenai Camavinga: pemain asal Prancis itu akan hengkang

Seperti dilaporkan Corriere della Sera hari ini, di sela-sela pertandingan antara para legenda Real Madrid dan Inter yang digelar akhir pekan lalu, Beppe Marotta dan Florentino Perez dilaporkan juga membahas gelandang kelahiran 2002 tersebut, yang tidak dimasukkan oleh Deschamps ke dalam daftar pemanggilan untuk Piala Dunia. Bagi pelatih baru Los Blancos, José Mourinho, Camavinga bisa dilepas. Dari penjualan Camavinga, Real Madrid berharap dapat mengumpulkan dana besar untuk membiayai transfer Enzo Fernandez dari Chelsea, yang menjadi pilihan utama untuk lini tengah. Camavinga, yang mencatatkan 6 gol dan 11 assist dalam 223 pertandingan bersama Real Madrid, baru saja menjalani musim yang jauh di bawah ekspektasi sehingga ia gagal lolos ke Amerika. Pengalaman baru di luar Spanyol mungkin dapat membantunya menghidupkan kembali kariernya. Saat ini, kedua klub belum membicarakan angka-angka, namun yang pasti ia tidak akan hengkang dengan nilai klausul pelepasan, yaitu satu miliar euro.