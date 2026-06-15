Memperkuat lini tengah merupakan salah satu prioritas Inter menjelang musim depan. Chivu telah meminta Marotta untuk mendatangkan pemain baru di lini tengah, yang dapat memberikan kekuatan fisik dan kemampuan menembus pertahanan lawan, serta dapat menjadi pelengkap bagi Barella, Sucic, dan Calhanoglu. Dalam daftar incaran, selain Manu Kone dari Roma, yang masih dihargai 50 juta euro, ditambahkan nama Eduardo Camavinga, mantan pemain Rennes, yang akan hengkang dari Real Madrid, yang terikat kontrak hingga 2029.
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Inter vs Real Madrid, pembicaraan mengenai Camavinga: pemain asal Prancis itu akan hengkang
KONTAK UNTUK CAMAVINGA
Seperti dilaporkan Corriere della Sera hari ini, di sela-sela pertandingan antara para legenda Real Madrid dan Inter yang digelar akhir pekan lalu, Beppe Marotta dan Florentino Perez dilaporkan juga membahas gelandang kelahiran 2002 tersebut, yang tidak dimasukkan oleh Deschamps ke dalam daftar pemanggilan untuk Piala Dunia. Bagi pelatih baru Los Blancos, José Mourinho, Camavinga bisa dilepas. Dari penjualan Camavinga, Real Madrid berharap dapat mengumpulkan dana besar untuk membiayai transfer Enzo Fernandez dari Chelsea, yang menjadi pilihan utama untuk lini tengah. Camavinga, yang mencatatkan 6 gol dan 11 assist dalam 223 pertandingan bersama Real Madrid, baru saja menjalani musim yang jauh di bawah ekspektasi sehingga ia gagal lolos ke Amerika. Pengalaman baru di luar Spanyol mungkin dapat membantunya menghidupkan kembali kariernya. Saat ini, kedua klub belum membicarakan angka-angka, namun yang pasti ia tidak akan hengkang dengan nilai klausul pelepasan, yaitu satu miliar euro.
CAMAVINGA: BERAPA HARGA BELANJANYA, BERAPA PENDAPATANNYA
Bergabung dengan Real Madrid pada Agustus 2021 dengan biaya transfer sebesar 31 juta euro ditambah bonus, saat ini nilainya diperkirakan mencapai sekitar 40–45 juta euro. Gajinya sekitar 12 juta euro bruto, angka yang cukup besar, di Inter sejalan dengan gaji Calhanoglu dan Barella, namun lebih rendah dari gaji kapten Lautaro Martinez, yang secara bruto mendapatkan sedikit di atas 16 juta euro. Camavinga juga diminati di Inggris: Manchester United, Chelsea, dan Liverpool tertarik padanya.