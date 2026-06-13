Inter vs Real Madrid, Marotta dan Florentino Perez telah bertemu: ada 5 nama yang dibahas selain Nico Paz

Real Madrid tidak keberatan dengan Alessandro Bastoni (meski posisinya kini turun dalam daftar prioritas Mourinho), Marcus Thuram, maupun Lautaro Martinez, namun saat ini perhatian Florentino Perez—yang sedang mencari penyerang kelas dunia untuk diberikan kepada José Mourinho—seorang striker seharga 150 juta euro—terarah ke tempat lain.

Di Inter, hal ini sudah bukan rahasia lagi, mereka menyukai Nico Paz, sehingga masih ada kemungkinan pembelian kembali dari Como yang justru ingin mempertahankannya di tepi danau untuk menjadi pemain kunci di Liga Champions.