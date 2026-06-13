Corazon Classic 2026 bukan hanya sekadar kesempatan bagi Inter dan Real Madrid untuk kembali menyaksikan sejumlah legenda kedua klub beraksi dan memadati Santiago Bernabeu dengan lebih dari 50 ribu penggemar yang penuh kenangan. Pertandingan persahabatan antara para legenda Inter dan Real Madrid ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara kedua klub serta antara dua manajemen yang secara historis sangat bersahabat dan sering kali berhasil menuntaskan kesepakatan-kesepakatan penting.
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Inter vs Real Madrid, Marotta dan Florentino Perez telah bertemu: ada 5 nama yang dibahas selain Nico Paz
Telah Terjadi Pertemuan
Dan di tengah momen historis tertentu di mana begitu banyak nama dari kedua klub tersebut menjadi incaran, pertemuan yang sangat dinantikan dan berlangsung hari ini (yang disiarkan langsung melalui media sosial oleh kedua klub) antara Presiden Florentino Perez dan Beppe Marotta, justru semakin memicu spekulasi transfer tersebut.
SIAPA YANG AKAN MENGGANTIKAN DUMFRIES?
Berbicara soal transfer antara kedua klub, yang terbaru baru saja diselesaikan oleh Real Madrid dan melibatkan bek kanan Denzel Dumfries yang akan meninggalkan Inter untuk pindah ke Spanyol. Los Merengues telah mengaktifkan klausul pelepasan senilai 20 juta euro yang tercantum dalam kontraknya dengan Inter, yang sebenarnya sudah memutuskan untuk tidak menghalangi kepergian pemain asal Belanda tersebut. Namun, siapa yang akan menggantikannya?
BUKAN HANYA NICO PAZ
Real Madrid tidak keberatan dengan Alessandro Bastoni (meski posisinya kini turun dalam daftar prioritas Mourinho), Marcus Thuram, maupun Lautaro Martinez, namun saat ini perhatian Florentino Perez—yang sedang mencari penyerang kelas dunia untuk diberikan kepada José Mourinho—seorang striker seharga 150 juta euro—terarah ke tempat lain.
Di Inter, hal ini sudah bukan rahasia lagi, mereka menyukai Nico Paz, sehingga masih ada kemungkinan pembelian kembali dari Como yang justru ingin mempertahankannya di tepi danau untuk menjadi pemain kunci di Liga Champions.
5 NAMA YANG DIPERTARUHKAN
Namun, menurut laporan Repubblica, ada lima nama lain yang telah diajukan sebagai opsi dalam pembicaraan antara kedua klub, dengan Inter yang juga sangat tertarik pada alternatif-alternatif untuk gelandang serang asal Argentina yang saat ini bermain di Como.
Brahim Diaz, Franco Mastantuono, Endrick (yang baru kembali dari masa peminjaman di Lyon namun berniat tetap di Madrid), serta terutama mantan anak didik Arda Guler dan bahkan Rodrygo yang akan segera pulih dari cedera terakhirnya dan tidak masuk dalam rencana Mourinho, semuanya merupakan profil yang diminati di Milan.