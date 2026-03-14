Inter vs Atalanta, ulasan video: kontak antara Sulemana dan Dumfries, protes dari kubu Inter. Frattesi meminta penalti

Momen-momen krusial dalam pertandingan Inter vs Atalanta

Pertandingan Inter vs Atalanta merupakan laga yang termasuk dalam pekan ke-29 Serie A. Berikut ini adalah semua insiden yang dianalisis oleh Calciomercato.com.

INTER – ATALANTA Sabtu, 14 Maret pukul 15.00

WASIT: MANGANIELLO

ASISTEN WASIT: PASSERI – ROSSI L.

HAKIM GARIS KE-4: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI


  • EPISODE-EPISODE

    87' - Protes lain dari Inter: Frattesi lebih dulu menghalangi Scalvini, yang menabraknya saat bola sudah dilepaskan: Manganiello membiarkan permainan berlanjut.  

    83' - Protes dari Inter atas gol penyama kedudukan Krstovic: Sulemana menekan Dumfries yang terjatuh di area penalti, Manganiello membiarkan permainan berlanjut, penyerang Dea itu menendang bola dan mendapat respons dari Sommer yang tak bisa berbuat apa-apa saat penyerang tengah Makedonia itu mencetak gol tap-in. Protes keras dari Inter atas kontak antara Sulemana dan Dumfries, Chivu bahkan diusir. Pemeriksaan VAR, yang mengonfirmasi keputusan wasit.

    27' - Gol Pio Esposito sah: Atalanta meminta tinjauan kemungkinan sentuhan tangan Dumfries saat bola berhenti, tetapi pemain sayap Belanda itu menyentuh bola dengan dadanya. 

    • Iklan
