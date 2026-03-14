Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Inter vs Atalanta, kontak antara Scalvini dan Frattesi memicu perdebatan. Marelli: "Sangat ringan. Insiden yang bersifat subjektif"

Protes keras dari tim Nerazzurri atas kontak di kotak penalti antara Scalvini dan Frattesi yang menimbulkan banyak keraguan.

Atalanta berhasil mencuri hasil imbang di menit-menit akhir melawan Inter: laga di San Siro berakhir 1-1, berkat gol Nikola Krstovic yang menyamakan kedudukan setelah gol yang dicetak oleh Francesco Pio Esposito di babak pertama.

Pertandingan ini memicu banyak perdebatan, terutama di akhir pekan ke-29 Serie A: baik gol penyeimbang yang dicetak oleh mantan pemain Lecce maupun insiden kontak antara Frattesi dan Scalvini membuka ruang untuk berbagai interpretasi.

Namun, mari kita ulas kembali apa yang terjadi di akhir putaran kompetisi teratas Italia ini dan coba pahami, melalui penjelasan para ahli, seluruh insiden kontak tersebut.

  • EPISODE

     Saat ini kita berada di menit ke-87 pertandingan antara Inter dan Atalanta. Situasi serangan bagi tim asuhan Cristian Chivu yang mencoba meningkatkan intensitas permainan dan melancarkan serangan ke gawang Atalanta untuk mencari gol pembuka keunggulan dan kemungkinan kemenangan.

    Sebuah umpan bagus masuk ke dalam kotak penalti Dea yang langsung disambut oleh Frattesi dan Scalvini: berdasarkan tayangan yang kami terima langsung dari DAZN, dari berbagai tayangan ulang, pemain Nerazzurri itu lebih cepat dari bek tengah Raffaele Palladino yang mengenai kaki Frattesi sehingga terjadi kontak saat bola sudah dilepaskan.

    Wasit Manganiello memutuskan untuk tidak bertindak, tidak meniup peluit, dan membiarkan permainan terus berjalan. Permainan berlanjut, bola keluar, dan akhirnya ada pemeriksaan oleh VAR: setelah tinjauan dari ruang kontrol di Lissone, diputuskan bahwa keputusan di lapangan adalah yang benar, dan pertandingan dilanjutkan dengan tendangan gawang oleh Carnesecchi.

    • Iklan

  • KATA-KATA MARELLI

    Di akhir pertandingan, Luca Marelli, pakar wasit dari DAZN, mengomentari kejadian di Stadion Giuseppe Meazza sebagai berikut: "Frattesi bergerak lebih dulu, Scalvini terlambat dan menyentuh kaki Frattesi, tetapi jika dilihat dari tayangan ulang, kontak tersebut benar-benar sangat ringan."

    Selanjutnya, ia melanjutkan: "Ada sedikit keraguan mengenai insiden ini. Dalam kontak antara Frattesi dan Scalvini, Frattesi lebih dulu bergerak ke arah pemain Atalanta dan terjadi kontak di antara kaki mereka. Ini bukan tendangan yang sebenarnya, ini soal sensitivitas dan subjektivitas. Dalam kontak ini, saya tidak melihat kontak yang layak mendapat penalti, tidak ada tendangan penalti yang sebenarnya. Manganiello tidak melihat apa-apa, insiden-insiden ini tidak terlihat, sulit untuk memastikan apa yang terjadi. Ini adalah insiden yang subjektif dan dapat ditafsirkan, di mana semua pendapat sah. Begitulah keputusan VAR. Menurut saya, benar untuk membiarkannya berlalu.”

