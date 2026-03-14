Atalanta berhasil mencuri hasil imbang di menit-menit akhir melawan Inter: laga di San Siro berakhir 1-1, berkat gol Nikola Krstovic yang menyamakan kedudukan setelah gol yang dicetak oleh Francesco Pio Esposito di babak pertama.

Pertandingan ini memicu banyak perdebatan, terutama di akhir pekan ke-29 Serie A: baik gol penyeimbang yang dicetak oleh mantan pemain Lecce maupun insiden kontak antara Frattesi dan Scalvini membuka ruang untuk berbagai interpretasi.

Namun, mari kita ulas kembali apa yang terjadi di akhir putaran kompetisi teratas Italia ini dan coba pahami, melalui penjelasan para ahli, seluruh insiden kontak tersebut.