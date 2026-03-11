Inter: Tidak hanya Calhanoglu dan Frattesi, masa depan Mkhitaryan juga dipertanyakan

Musim panas 2026 akan menjadi musim di mana lini tengah Inter akan mengalami revolusi yang diperlukan dan tak terhindarkan. Di Milan, pembicaraan tentang masa depan sudah dimulai, dan meskipun menutup musim dengan target Scudetto menjadi prioritas utama, ada yang di Viale della Liberazione sudah mulai mempertimbangkan langkah-langkah yang harus diambil di lini tengah yang begitu penting.

Masa depan Davide Frattes dan Hakan Calhanoglu sudah menjadi topik yang dibahas secara luas, tetapi berbeda dengan beberapa minggu yang lalu, sentimen terhadap Henrik Mkhitaryan juga mulai berubah.