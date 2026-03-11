Goal.com
Inter: Tidak hanya Calhanoglu dan Frattesi, masa depan Mkhitaryan juga dipertanyakan

Di dalam atau di luar? Perpanjangan kontrak atau perpisahan? Atau skenario yang hingga saat ini bahkan belum pernah dipertimbangkan?

Musim panas 2026 akan menjadi musim di mana lini tengah Inter akan mengalami revolusi yang diperlukan dan tak terhindarkan. Di Milan, pembicaraan tentang masa depan sudah dimulai, dan meskipun menutup musim dengan target Scudetto menjadi prioritas utama, ada yang di Viale della Liberazione sudah mulai mempertimbangkan langkah-langkah yang harus diambil di lini tengah yang begitu penting.

Masa depan Davide Frattes dan Hakan Calhanoglu sudah menjadi topik yang dibahas secara luas, tetapi berbeda dengan beberapa minggu yang lalu, sentimen terhadap Henrik Mkhitaryan juga mulai berubah.

  • CALHANOGLU: PERPANJANGAN KONTRAK ATAU PERPISAHAN

    Babak terpenting tentu saja berkaitan dengan gelandang Turki yang saat ini menjadi pilar tak tergantikan dalam tim dan elemen sentral dalam sistem permainan yang dirancang oleh Simone Inzaghi beberapa tahun lalu. Kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2027, dan kemungkinan perpanjangan kontrak saat ini masih sulit diprediksi sebelum dimulainya bursa transfer. Jika tidak, maka mantan pemain Milan ini akan meninggalkan tim.

  • FRATTESI AKAN DIJUAL

    Setelah melalui banyak sesi transfer di mana ia hampir saja hengkang, namun pada akhirnya tetap bertahan di Milan, Davide Frattesi akhirnya akan mendapat lampu hijau untuk transfernya. Bukan secara gratis, bukan dengan harga diskon, tetapi dengan penilaian yang wajar baik bagi klub-klub top Italia maupun luar negeri. Gelandang tersebut telah lama tidak puas karena minimnya kesempatan bermain dan akan puas asalkan ada tawaran memuaskan setidaknya sebesar 30 juta.

  • MKHITARYAN KATA CUKUP?

    Berbeda dengan spekulasi yang beredar dalam beberapa pekan terakhir, di mana bahkan ada pembicaraan tentang perpanjangan kontrak Mkhitaryan yang akan berakhir pada akhir musim, hari ini menurut laporan Fabrizio Romano dan Matteo Moretto di YouTube, situasinya sangat berbeda. Pemain tersebut ingin terlebih dahulu menyelesaikan musim ini dengan kemungkinan memenangkan Scudetto dan mengapa tidak juga Coppa Italia, tetapi untuk pertama kalinya, pada usia 37 tahun, ia juga mulai mempertimbangkan untuk mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola. Akan ada beberapa bulan untuk merenung, tetapi kemungkinan bahwa, selain pensiun, ia juga akan meninggalkan Milan sangat nyata.

