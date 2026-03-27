Inter, strategi transfer yang mungkin untuk masa pasca-Bastoni

Inter, strategi transfer yang mungkin untuk masa pasca-Bastoni

Bek tersebut terpesona oleh tawaran dari klub Catalan, dan Inter Milan segera mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terkejut jika ia benar-benar hengkang.

Fakta bahwa Barcelona sedang menjalin pembicaraan dengan Bastoni membuat Inter harus mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Tentu saja, jika hal itu terjadi, negosiasi harus dimulai dengan harga awal yang sangat tinggi, tetapidalam situasi tertentu, hal terpenting yang harus dipikirkan adalah bagaimana menggantikan bintang yang hengkang dengan pemain yang mampu menggantikannya, yang mampu memenuhi ekspektasi baik dari segi media maupun teknis. Dan inilah tepatnya pertimbangan yang bisa menjadi pedoman penting bagi strategi masa depan Inter jika bek timnas Italia itu meninggalkan seragam Nerazzurri. Terlalu berisiko mencari pengganti Bastoni yang baru, karena hanya sedikit pemain yang mampu menandinginya dan harganya sangat mahal. Dengan mengikuti logika ini, akan jauh lebih mudah untuk mengubah segalanya, merevolusi lini pertahanan, dan memulai dari dasar yang baru, menghindari beban berat dari perbandingan yang tak terhindarkan yang akan muncul. 


    Itulah sebabnya peralihan ke formasi empat bek bukan sekadar usulan, melainkan ide yang konkret. Dan itulah juga alasan yang mendorong Inter untuk mencari informasi, terutama mengenai bek tengah. Hingga saat ini belum ada nama yang menonjol di atas yang lain, namun ada arah yang akan dibahas lebih mendalam dalam pertemuan yang akan digelar pada bulan April di Viale della Liberazione antara pemilik klub dan manajemen, saat ide-ide tersebut harus disatukan menjadi satu strategi tunggal yang akan dijalankan, sejalan dengan arahan pelatih. 

  • KRISIS TAHUN KETUJUH

    Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah soal pengalaman: tim ini akan kehilangan para pemain yang selama beberapa tahun terakhir ini sangat berperan penting, termasuk di ruang ganti; mereka adalah pemain level tim nasional yang terbiasa bermain di bawah tekanan yang hanya bisa dirasakan ketika Anda diharuskan untuk menang. Karakteristik-karakteristik tersebut, menurut pandangan pelatih dan manajemen, harus dimasukkan kembali ke dalam tim, jika tujuannya adalah untuk menjaga tim tetap kompetitif seperti yang selalu terjadi sejak era Conte hingga saat ini. Secara ringkas, kemungkinan kedatangan Alessandro Bastoni dapat membawa perubahan besar-besaran, baik secara filosofis maupun teknis: Inter, yang bermain dengan formasi tiga bek sejak musim 2019/20, mungkin untuk pertama kalinya akan mengubah gaya bermainnya setelah tujuh musim berturut-turut. 

