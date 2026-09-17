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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, Stones mengalami masalah otot: absen lawan Roma, hasil pemeriksaan

Inter
J. Stones

Pemeriksaan yang dijalani bek tengah asal Inggris itu mengonfirmasi adanya cedera.

Ada penantian besar di kubu Inter untuk mengetahui sejauh mana masalah otot yang dialami bek Inggris John Stones saat pertandingan melawan Udinese. Bek tengah itu memang mengalami cedera pada fleksor paha dan, mengingat riwayatnya, klub bergerak dengan sangat hati-hati.

Pemeriksaan instrumental yang dijalaninya hari ini di Humanitas, Rozzano, menyingkirkan adanya lesi, tetapi mengonfirmasi gangguan otot tersebut dan sang pemain akan dipantau serta dievaluasi kembali untuk melihat kemungkinan kembali bermain setelah jeda.

  • CEDERA

    Stones mengalami cedera pada babak kedua pertandingan yang kemudian dimenangi Inter atas Udinese dengan skor 5-3. Dalam penampilan pertamanya sebagai starter dan saat skor masih 3-2 untuk keunggulan Inter, mantan pemain Manchester City itu terhenti ketika, dalam sprint, ia sedang mengejar penyerang tim Friuli, Davis, di area penalti. Ia langsung memegang bagian belakang pahanya sambil meminta diganti, dengan Chivu memilih memasukkan Pavard sebagai penggantinya pada menit ke-62.

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  • PERNYATAAN RESMI: MASALAH OTOT

    Inter hari ini mengonfirmasi bahwa pemain Inggris itu hanya mengalami masalah otot ringan:

    "John Stones menjalani pemeriksaan klinis dan instrumental pagi ini di Istituto Humanitas di Rozzano.

    Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya masalah otot pada fleksor paha kiri. Kondisinya akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan"

  • Roma batal, target Parma

    Tentu saja, tetapi sinyalnya sudah jelas setelah laga melawan Udinese, Stones tidak akan tersedia bagi Cristian Chivu untuk big match pekan ke-5 Serie A, duel langsung di puncak klasemen melawan Roma asuhan Gian Piero Gasperini yang dijadwalkan pada Sabtu 19 pukul 18.00 WIB di Olimpico.

    Targetnya adalah Parma setelah jeda internasional. Absennya cedera serius membuat Inter cukup optimistis meski, seperti disebutkan, riwayat cedera yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir di Manchester City menuntut kehati-hatian. Jeda ini akan berguna untuk memahami apakah pemain Inggris itu bisa dipulihkan atau tidak untuk laga seusai jeda yang dijadwalkan pada 10 Oktober mendatang di San Siro melawan Parma.

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