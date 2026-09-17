Ada penantian besar di kubu Inter untuk mengetahui sejauh mana masalah otot yang dialami bek Inggris John Stones saat pertandingan melawan Udinese. Bek tengah itu memang mengalami cedera pada fleksor paha dan, mengingat riwayatnya, klub bergerak dengan sangat hati-hati.

Pemeriksaan instrumental yang dijalaninya hari ini di Humanitas, Rozzano, menyingkirkan adanya lesi, tetapi mengonfirmasi gangguan otot tersebut dan sang pemain akan dipantau serta dievaluasi kembali untuk melihat kemungkinan kembali bermain setelah jeda.