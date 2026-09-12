Strategi Inter untuk masa depannya akan sangat berfokus pada para pemain muda dan potensial, yang diidentifikasi melalui kerja gabungan pemantauan bakat dan data, lalu dimasukkan secara bertahap ke dalam sebuah lingkungan yang, jika memungkinkan, juga bisa memiliki klub satelit di luar negeri sebagai tempat transit.





Sebuah model pengembangan berskala luas untuk mulai menarik semakin banyak talenta yang bisa dikembangkan juga dengan perspektif tim utama. Dan di antara nama-nama pertama yang mulai dicermati direktur olahraga baru Baccin, menurut laporan di Argentina, ada pula gelandang River Plate, Tobias Andrada.



