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River Plate v Independiente Santa Fe - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, siapa Tobias Andrada: "chicle", talenta River Plate yang dibandingkan dengan Valverde dalam radar Baccin

Inter
River Plate
T. Andrada
Transfers
Juventus
F. Valverde

Strategi Inter untuk masa depannya akan banyak berfokus pada pemain-pemain muda dan bertalenta, yang diidentifikasi melalui kerja gabungan antara pemantauan bakat dan data, lalu dimasukkan secara bertahap ke dalam sebuah konteks yang, jika memungkinkan, juga bisa memiliki klub satelit di luar negeri sebagai tempat persinggahan mereka.


Sebuah model pengembangan yang luas untuk mulai menarik semakin banyak talenta agar bisa berkembang juga dengan perspektif tim utama. Dan di antara nama-nama pertama yang mulai dicermati direktur olahraga baru Baccin, menurut laporan dari Argentina, ada juga gelandang River Plate, Tobias Andrada.


  • Dari Velez ke River

    Lahir pada 2007, gelandang tengah yang lebih mengandalkan kualitas ketimbang kuantitas, di negaranya ia dianggap sebagai "volante" murni dari segi tipe peran. Tumbuh di akademi Velez Sarsfield, bersama klub dengan huruf V biru itulah ia menjalani debut di level profesional pada 2025.

    Tahun pertamanya di tim utama ia tutup dengan 35 penampilan, 3 gol, dan 2 assist serta juga menjalani debut di Copa Libertadores. Performa yang membuatnya menarik perhatian banyak klub, tetapi pada akhirnya River Plate yang memilih bertaruh kepadanya.

    Berapa nilai transfernya? Secara keseluruhan cukup terjangkau karena menurut Soydelmillo.com kesepakatan itu mencakup pembelian 66% hak pemain tersebut seharga 6 juta dolar dan opsi untuk mengakuisisi 14% tambahan di masa depan. Jadi, saat ini nilainya berawal dari 9 juta dolar.

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  • "Valverde yang baru"

    Pada masa di Velez, baik pelatih Guillermo Barros Schelotto maupun presiden klub Fabian Berlanga membandingkannya dengan Federico Valverde, kapten dan bintang Uruguay serta Real Madrid.

    Pemain tim nasional U-20 Argentina itu dalam kariernya juga kerap bergeser ke peran gelandang kanan atau bahkan gelandang sayap, tetapi justru dalam formasi dua gelandang ia bisa tampil paling maksimal di samping pemain yang lebih fisik. Ciri khasnya memang adalah pergerakan vertikal ke depan atau permainan di ruang dalam.

    CIES memasukkannya ke dalam 10 besar pemain terbaik yang mampu melakukan umpan maksimal 10 meter, tetapi bisa melewati setidaknya tiga lawan atau lebih. Dalam daftar itu, posisi nomor 1 ditempati Rayan Cherki, Lamine Yamal ada di urutan ketiga, dan pemain anyar Juventus Kerim Alajbegovic di peringkat ketujuh.

    Berkat kemampuannya mengelola bola, di Argentina ia sudah dijuluki "Chicle" atau chewing gum (permen karet), karena memang sangat sulit merebut bola dari kakinya.

  • kesepakatan itu mencakup pembelian 66% hak atas pemain tersebut seharga enam juta dolar dan opsi untuk mengakuisisi 14% tambahan pada masa mendatang, sementara nilai pasar gelandang itu saat ini diperkirakan mencapai 9 juta

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