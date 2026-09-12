Inter, siapa Tobias Andrada: "chicle", talenta River Plate yang dibandingkan dengan Valverde dalam radar Baccin

Strategi Inter untuk masa depannya akan banyak berfokus pada pemain-pemain muda dan bertalenta, yang diidentifikasi melalui kerja gabungan antara pemantauan bakat dan data, lalu dimasukkan secara bertahap ke dalam sebuah konteks yang, jika memungkinkan, juga bisa memiliki klub satelit di luar negeri sebagai tempat persinggahan mereka.





Sebuah model pengembangan yang luas untuk mulai menarik semakin banyak talenta agar bisa berkembang juga dengan perspektif tim utama. Dan di antara nama-nama pertama yang mulai dicermati direktur olahraga baru Baccin, menurut laporan dari Argentina, ada juga gelandang River Plate, Tobias Andrada.



