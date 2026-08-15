Tujuh hari menuju saat X. Inter asuhan Cristian Chivu, yang akan menjalani laga uji coba Ferragosto melawan Real Betis, turun ke lapangan untuk tes terakhir sebelum debut resmi musim ini, yang dijadwalkan pada Sabtu 22 Agustus pukul 18.30 waktu setempat di kandang, San Siro, melawan Monza yang baru promosi dan kembali ke Serie A setelah perjalanan panjang yang berujung pada kemenangan di playoff Serie B. Laga pembuka yang tak boleh gagal untuk memulai lagi tepat dari titik saat Inter mengakhirinya, yakni dengan meraih double di Italia dan dengan target yang sudah dinyatakan untuk meningkatkan secara signifikan perjalanan di Liga Champions.





Mari kita lihat, sepekan jelang kick-off, apa yang berjalan dan apa yang tidak berjalan antara lapangan dan bursa transfer.



