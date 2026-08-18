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Grafica Luis Henrique RomaCalciomercato
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, Roma mencoba lagi untuk Luis Henrique: sosok yang menyatukan Gasperini dan D'Amico

Inter
Roma
L. Henrique

Pemain sayap Brasil itu tetap menjadi target terakhir Roma setelah mendatangkan Rodrigo Mora.

Kedatangan Rodrigo Mora jelas menjadi rekrutan terpenting musim panas Roma, tetapi klub tersebut tetap tidak berniat berhenti sampai di sini. Gian Piero Gasperini telah mengajukan permintaan yang spesifik kepada direktur olahraga Tony D'Amico, ia menginginkan dua opsi di setiap lini dan, dalam hitungan pemain, masih kurang satu pemain sayap yang bisa bermain di seluruh area lapangan dan, kalau memungkinkan, bisa menjadi pemain serbabisa di kedua sisi sayap.

Dan setelah penjajakan dalam beberapa hari terakhir, dari Trigoria akan datang upaya baru untuk pemain sayap Brasil milik Inter, Luis Henrique.


  • Membuat Gasperini dan D'Amico sepakat

    Winger mantan Marseille itu, seperti dilaporkan Filippo Biafora untuk Il Tempo, mampu menyatukan pandangan Gian Piero Gasperini dan direktur olahraga Tony D'Amico. Dengan karakteristik teknis dan taktisnya, ia bisa sangat diuntungkan oleh cara sang pelatih menerapkan formasi 3-4-2-1, sementara dari segi gaji dan tingkat kesulitan negosiasi, perekrutannya jelas cukup mudah diwujudkan oleh sang direktur.

    • Iklan

  • Tergantung pada formulanya

    Kontak baru akan berlangsung dalam beberapa jam ke depan, tetapi dibandingkan dengan kabar awal, banyak hal akan bergantung pada formula dan syarat yang diminta Inter. Sulit rasanya benar-benar bisa mencapai kesepakatan transfer permanen senilai 30 juta euro.

    Yang lebih mungkin, barangkali bisa disusun operasi yang lebih mirip dengan yang beberapa hari lalu menghasilkan kesepakatan awal antara Lazio dan Inter untuk Frattesi. Pinjaman dengan kewajiban pembelian bersyarat dan dengan persentase yang sangat tinggi dari penjualan kembali di masa depan yang tetap diberikan kepada Inter.



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