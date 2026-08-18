Inter, Roma mencoba lagi untuk Luis Henrique: sosok yang menyatukan Gasperini dan D'Amico

Kedatangan Rodrigo Mora jelas menjadi rekrutan terpenting musim panas Roma, tetapi klub tersebut tetap tidak berniat berhenti sampai di sini. Gian Piero Gasperini telah mengajukan permintaan yang spesifik kepada direktur olahraga Tony D'Amico, ia menginginkan dua opsi di setiap lini dan, dalam hitungan pemain, masih kurang satu pemain sayap yang bisa bermain di seluruh area lapangan dan, kalau memungkinkan, bisa menjadi pemain serbabisa di kedua sisi sayap.

Dan setelah penjajakan dalam beberapa hari terakhir, dari Trigoria akan datang upaya baru untuk pemain sayap Brasil milik Inter, Luis Henrique.



