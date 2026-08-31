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Inter, resmi: Yanis Massolin dipinjamkan ke Cagliari

Inter
Transfers
Cagliari
Y. Massolin

Yanis Massolin meninggalkan Inter dan pindah ke Cagliari dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Berikut pernyataan resmi klub: ""FC Internazionale Milano mengumumkan transfer Yanis Massolin ke Cagliari. Gelandang kelahiran 2002 itu bergabung dengan status sementara dengan hak opsi dan opsi kontra".


  • Angka penebusan permanen

    Cagliari pada musim panas mendatang bisa mempermanenkan mantan pemain Modena itu dengan mengeluarkan 7 juta euro, sementara pihak Inter dapat mengaktifkan klausul pembelian kembali dengan membayar 8,5 juta euro.

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