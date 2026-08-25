Inter, resmi: Maye ke Monza, formulanya

Seperti yang tertulis dalam pernyataan resmi Monza: "Yvan Maye adalah pemain baru Monza.





Bek asal Prancis itu datang dari Inter dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2027, dengan opsi untuk klub merah-putih dan opsi tandingan untuk Inter.





Lahir di Antony pada 21 Maret 2006, pada 2022 ia bergabung dengan akademi muda Inter, dan menempuh seluruh jenjang hingga Primavera.





Pada 2025-26 ia dipromosikan ke tim Under 23, tempat ia menjalani debut di level profesional dengan mencatatkan 9 penampilan di kompetisi Serie C".