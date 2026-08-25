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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Inter, resmi: Maye ke Monza, formulanya

Inter
Transfers
Monza
Y. Kouadio Maye

Tuntas sudah negosiasi antara Inter dan klub asal Brianza untuk transfer sang bek

Seperti yang tertulis dalam pernyataan resmi Monza: "Yvan Maye adalah pemain baru Monza.


Bek asal Prancis itu datang dari Inter dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2027, dengan opsi untuk klub merah-putih dan opsi tandingan untuk Inter.


Lahir di Antony pada 21 Maret 2006, pada 2022 ia bergabung dengan akademi muda Inter, dan menempuh seluruh jenjang hingga Primavera.


Pada 2025-26 ia dipromosikan ke tim Under 23, tempat ia menjalani debut di level profesional dengan mencatatkan 9 penampilan di kompetisi Serie C".

  • Catatan itu berlanjut: "Pada November 2025 ia menerima panggilan pertamanya ke tim utama untuk laga tandang ke Pisa.


    Kualitasnya menarik perhatian pelatih Inter Cristian Chivu, yang membawanya bergabung dengan grup untuk pemusatan latihan musim panas 2026.


    Bek kidal dengan fisik impresif, cepat dan piawai baik dalam penjagaan maupun membangun serangan, setelah mencetak gol pada pekan pertama dalam kemenangan Inter U-23 di Catania, Maye kini siap menjalani debut di Serie A bersama Monza.


    Selamat datang, Yvan!".


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