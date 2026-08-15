Inter resmi datangkan Spence: semua angka, detail, dan nomor punggung



Djed Spence adalah pemain baru Inter. Bek sayap asal Inggris kelahiran 2000 itu bergabung dengan Inter dari Tottenham Hotspur secara permanen: Spence menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2031.

Pemain sayap dengan fisik eksplosif, teknis mumpuni, dan piawai dalam duel satu lawan satu, serta memiliki akselerasi kecepatan yang impresif, Spence bermain dengan gaya yang proaktif dan dinamis. Ia siap memberi kontribusi dalam fase menyerang dengan menantang lawan secara tegas dan juga mampu melakukan recovery luar biasa serta intersepsi defensif, seperti yang ia tunjukkan di Piala Dunia melawan Argentina lewat recovery gemilang atas Giuliano Simeone. Ketenangan dan sikap kalem menjadi ciri khas karakternya: sifat yang diwarisinya dari keluarga dan juga ia tunjukkan di lapangan. Ia tahu menunggu momen yang tepat untuk menghadapi lawan, dan tahu menghitung saat terbaik untuk memotongnya ketika diserang. Itu adalah keseimbangan antara kekuatan dan kontrol, antara insting dan kejernihan, yang membuat Djed Spence menjadi pemain sayap yang mampu memberi dampak di kedua fase permainan. Kini, setelah perjalanan yang dimulai dari lapangan-lapangan di Peckham hingga mencapai panggung-panggung internasional besar, kisahnya berlanjut bersama Inter. Djed Spence adalah pemain baru Inter.



