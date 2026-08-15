Yang kurang hanya pengumuman resminya, dan hari ini, pada sehari jelang laga persahabatan yang akan dimainkan Inter di Bari melawan Real Betis, hal itu pun akhirnya datang tepat waktu. Djed Spence adalah pemain baru Inter. Klub asal Viale della Liberazione itu mengonfirmasi lewat pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui kanal media sosial dan situs webnya bahwa operasi dengan Tottenham berjalan sukses. Kemarin bek sayap Inggris itu menjalani tes medis dan hari ini tanda tangan kontrak pun datang.
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Inter resmi datangkan Spence: semua angka, detail, dan nomor punggung
PERNYATAAN RESMI
Djed Spence adalah pemain baru Inter. Bek sayap asal Inggris kelahiran 2000 itu bergabung dengan Inter dari Tottenham Hotspur secara permanen: Spence menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2031.
Pemain sayap dengan fisik eksplosif, teknis mumpuni, dan piawai dalam duel satu lawan satu, serta memiliki akselerasi kecepatan yang impresif, Spence bermain dengan gaya yang proaktif dan dinamis. Ia siap memberi kontribusi dalam fase menyerang dengan menantang lawan secara tegas dan juga mampu melakukan recovery luar biasa serta intersepsi defensif, seperti yang ia tunjukkan di Piala Dunia melawan Argentina lewat recovery gemilang atas Giuliano Simeone. Ketenangan dan sikap kalem menjadi ciri khas karakternya: sifat yang diwarisinya dari keluarga dan juga ia tunjukkan di lapangan. Ia tahu menunggu momen yang tepat untuk menghadapi lawan, dan tahu menghitung saat terbaik untuk memotongnya ketika diserang. Itu adalah keseimbangan antara kekuatan dan kontrol, antara insting dan kejernihan, yang membuat Djed Spence menjadi pemain sayap yang mampu memberi dampak di kedua fase permainan. Kini, setelah perjalanan yang dimulai dari lapangan-lapangan di Peckham hingga mencapai panggung-panggung internasional besar, kisahnya berlanjut bersama Inter. Djed Spence adalah pemain baru Inter.
Angka, detail, dan nomor punggung
Operasi antara Inter dan Tottenham telah dirampungkan berdasarkan transfer permanen senilai 30 juta euro, ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus dan 10% dari penjualan kembali di masa depan yang tetap menjadi milik Spurs. Spence, yang diperkirakan akan mengenakan jersey nomor 24 (yang sempat kosong setelah kepergian André Onana dan sebelumnya dikenakan, sebelum sang kiper, oleh mantan pemain Tottenham lainnya seperti Christian Eriksen), telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan bayaran 3 juta euro bersih per musim plus bonus.
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