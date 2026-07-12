Emiliano Bigica adalah pelatih baru Inter Primavera, sebagaimana tercantum di situs web klub Nerazzurri: "Pelatih ini bergabung dengan Nerazzurri setelah enam musim menangani tim Primavera Sassuolo. Lahir di Bari pada 4 September 1973, Bigica telah mengabdikan hidupnya pada dunia sepak bola: ia memulainya sebagai pemain, tumbuh besar di akademi muda klub kota kelahirannya. Di Bari, saat baru berusia 20 tahun, ia berhasil membawa timnya promosi ke Serie A sebagai kapten, dan pada tahun berikutnya ia memenangkan Kejuaraan Eropa U-21 bersama tim nasional Italia dengan mengenakan ban kapten. Kepemimpinan tersebut ia bawa ke Firenze, di mana ia meraih satu gelar Coppa Italia dan satu gelar Supercoppa Italiana, sebelum melanjutkan kariernya di Napoli, Salernitana, Nocerina, Potenza, dan Novara, tempat ia pensiun pada tahun 2007."
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Inter, resmi: Bigica ditunjuk sebagai pelatih baru tim Primavera
Catatan tersebut berlanjut: "Dari situlah kehidupan keduanya dimulai, yaitu sebagai pelatih. Setelah pengalaman awalnya di tingkat pemuda dan sepak bola amatir, Bigica ditunjuk sebagai pelatih tim Allievi Nazionali Empoli: langkah pertama dalam perjalanannya di dunia sepak bola pemuda, yang kemudian membawanya ke bangku cadangan Fiorentina Primavera pada musim panas 2017. Selanjutnya, pengalaman terbarunya, yaitu memimpin Sassuolo, yang dimulai pada Agustus 2020: dalam enam musim di bangku cadangan tim neroverde, Bigica berhasil meraih satu gelar Scudetto Primavera dan satu gelar Supercoppa 2024. Semoga sukses untuk Emiliano dalam petualangan baru dan penting ini bersama tim Primavera nerazzurra".
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