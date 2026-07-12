Inter, resmi: Bigica ditunjuk sebagai pelatih baru tim Primavera

Emiliano Bigica adalah pelatih baru Inter Primavera, sebagaimana tercantum di situs web klub Nerazzurri: "Pelatih ini bergabung dengan Nerazzurri setelah enam musim menangani tim Primavera Sassuolo. Lahir di Bari pada 4 September 1973, Bigica telah mengabdikan hidupnya pada dunia sepak bola: ia memulainya sebagai pemain, tumbuh besar di akademi muda klub kota kelahirannya. Di Bari, saat baru berusia 20 tahun, ia berhasil membawa timnya promosi ke Serie A sebagai kapten, dan pada tahun berikutnya ia memenangkan Kejuaraan Eropa U-21 bersama tim nasional Italia dengan mengenakan ban kapten. Kepemimpinan tersebut ia bawa ke Firenze, di mana ia meraih satu gelar Coppa Italia dan satu gelar Supercoppa Italiana, sebelum melanjutkan kariernya di Napoli, Salernitana, Nocerina, Potenza, dan Novara, tempat ia pensiun pada tahun 2007."