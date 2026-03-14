Kontroversi hebat terjadi di San Siro terkait gol penyama kedudukan Atalanta saat bertandang ke markas Inter, sebuah hasil yang berpotensi membuka kembali persaingan di liga: sorotan tertuju pada kontak antara Sulemana dan Dumfries yang membuka peluang bagi pemain asal Ghana itu untuk melepaskan tembakan, yang kemudian diselesaikan menjadi gol oleh Krstovic setelah bola ditepis oleh Sommer.
Inter, protes atas kontak antara Sulemana dan Dumfries pada gol Krstovic. Marelli: "Gol sah"
FAKTA
Semua terjadi pada menit ke-82: Zappacosta melepaskan umpan panjang ke arah pemain asal Montenegro itu, yang kemudian mengoper bola ke belakang sambil mengandalkan pergerakan Sulemana, yang sayangnya terlambat beberapa langkah dibandingkan Dumfries. Keduanya bertabrakan, pemain Ghana itu meletakkan tangannya di punggung pemain Belanda itu, mungkin ada juga sedikit kontak antara kaki kanan kedua pemain, faktanya Dumfries kemudian tergelincir dan menyerahkan penguasaan bola kepada lawan, yang pada saat itu menendang, bola ditepis oleh Sommer dan berujung pada gol Krstovic. Manganiello tampak ingin meniup peluit, tetapi kemudian tidak memberikan sanksi atas insiden tersebut.
AKSI PROTES
Para pemain Inter langsung memprotes dengan keras kepada Manganiello, yang justru, saat bola masuk ke gawang, menunjuk ke arah tengah lapangan. Dumfries menutupi wajahnya dengan tangan dan tampak tak percaya,tinjauan Gariglio dan Chiffi di ruang VAR berlangsung sangat lama, dengan pertandingan dilanjutkan setelah lebih dari 3 menit, dan yang paling vokal dalam protesnya adalah Chivu: pelatih Inter itu terlebih dahulu diberi kartu kuning, lalu, saat gol disahkan, diusir dari lapangan sambil berteriak,"Itu pelanggaran!".
KOMENTAR DARI MARELLI
Inilah komentar Luca Marelli kepada DAZN: "Insiden yang tidak perlu diperdebatkan. Gol tersebut tercipta dari kontak yang tidak dianulir antara Sulemana dan Dumfries; Manganiello bertindak sangat tepat dengan membiarkan permainan terus berjalan. Tidak ada kontak di bagian bawah, kontak di bagian atas hanyalah tangan yang diletakkan di punggung Dumfries, tapi tidak melanggar aturan. Tampaknya Dumfries yang terjatuh ke tanah, gol tersebut benar-benar sah."