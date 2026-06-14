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Diterjemahkan oleh

Inter, Ndoye jadi alternatif bagi Palestra: kabar terbaru tentang Kayode dan Dodô

Inter
Transfers
Atalanta
Serie A
M. Palestra
D. Ndoye

Pemain asal Swiss itu kembali menjadi sorotan di kubu Nerazzurri.

Target utama untuk menggantikan Denzel Dumfries, yang akan bergabung dengan Real Madrid, adalah Marco Palestra. Bek sayap Atalanta ini berada di urutan teratas daftar incaran Inter, namun masalah utamanya tetap terletak pada selisih antara tawaran dan permintaan: pihak Milan siap mengeluarkan dana sekitar 45 juta euro, termasuk bonus, sementara pihak Bergamo meminta 10 juta euro lebih banyak.

Ada keinginan untuk mencapai kesepakatan, terlepas dari minat Manchester City, namun, sementara itu, Inter ingin berhati-hati dan juga mempertimbangkan opsi alternatif lainnya.

  • NDOYE MENJADI SOROTAN

    Menurut laporan Il Giorno, Dan Ndoye, yang juga pernah diincar Inter pada musim panas lalu, kembali masuk dalam radar Nerazzurri. Pemain yang saat ini membela Nottingham Forest—klub yang ia bergabung setahun lalu dari Bologna—sudah sangat mengenal liga Italia, sehingga ia bisa menjadi pilihan yang berpengalaman dan berkualitas.

    Selain itu, jangan lupa bahwa pihak Inggris juga tertarik pada Davide Frattesi dan telah menjalin kontak dengan Inter, serta menerima respons positif terkait kemungkinan transfer gelandang Italia tersebut.

    • Iklan

  • DODO DAN KAYODE

    Dua nama lain yang dikaitkan dengan Inter adalah Michael Kayode dan Dodo. Pemain Italia kelahiran 2004 yang saat ini bermain untuk Brentford ini pernah dipantau oleh Juventus dan Napoli di masa lalu, namun kedua klub tersebut tidak pernah menindaklanjuti minat mereka. Sementara itu, Dodo masuk dalam daftar pantauan petinggi Inter saat pertama kali melakukan pendekatan terhadap Dumfries di masa lalu.

    Namun, keduanya tetap berada di urutan bawah dalam prioritas, mengingat target utama adalah Palestra, sehingga Inter akan berusaha mencapai kesepakatan dengan Atalanta.