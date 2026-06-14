Inter, Ndoye jadi alternatif bagi Palestra: kabar terbaru tentang Kayode dan Dodô

Target utama untuk menggantikan Denzel Dumfries, yang akan bergabung dengan Real Madrid, adalah Marco Palestra. Bek sayap Atalanta ini berada di urutan teratas daftar incaran Inter, namun masalah utamanya tetap terletak pada selisih antara tawaran dan permintaan: pihak Milan siap mengeluarkan dana sekitar 45 juta euro, termasuk bonus, sementara pihak Bergamo meminta 10 juta euro lebih banyak.

Ada keinginan untuk mencapai kesepakatan, terlepas dari minat Manchester City, namun, sementara itu, Inter ingin berhati-hati dan juga mempertimbangkan opsi alternatif lainnya.