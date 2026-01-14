Inter Lecce Pio Esposito ThuramGetty Images
Donny Afroni

Inter Milan Susah Payah Bekuk Lece Untuk Amankan Puncak Klasemen Putaran Pertama

Francesco Pio Esposito tampil sebagai bintang kemenangan Inter Milan atas Lecce untuk memastikan Nerazzurri tetap mempertahankan selisih poin dengan AC Milan dan Napoli.

  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Mendapat perlawanan gigih dari tim tamu

    Inter Milan harus bersusah payah untuk mengamankan tiga poin ketika memetik kemenangan tipis 1-0 atas tamunya, Lecce, di Stadion Giuseppe Meazza, Kamis (15/1) dini hari WIB, pada pertandingan tunda pekan ke-16 Serie A.

    Tim besutan Cristian Chivu langsung tancap gas untuk menekan pertahanan Lecce, namun tamunya tersebut memberikan perlawanan gigih. Kiper Wladimiro Falcone dipaksa melakukan penyelamatan untuk menepis peluang Ange-Yoan Bonny.

    Setelah babak pertama yang lesu dan berakhir tanpa gol, Inter menjalani paruh kedua dengan cara berbeda. Mereka akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-77 berkat gol Francesco Pio Esposito yang masuk menggantikan Bonny.

  • Inter menjaga selisih poin dengan Milan & Napoli

    Kemenangan ini membuat Inter tetap unggul di puncak klasemen sementara. Hasil imbang tanpa gol antara Napoli dan Parma menjadikan Inter berselisih enam poin dengan Partenopei. Sedangkan AC Milan bisa memangkasnya menjadi selisih tiga poin jika berhasil menaklukkan Como pada laga yang berlangsung, Jumat (16/1) dini hari WIB.

  • Inter bersiap melakoni laga tandang ke Friuli

    Inter selanjutnya akan berusaha mempertahankan torehan positif itu kala mereka bertandang ke Stadion Friuli untuk menghadapi Udinese, Sabtu (17/1) malam WIB. Semetara Lecce menghadapi laga sulit untuk bangkit dari keterpurukan, mengingat mereka bertamu ke Stadion San Siro melawan AC Milan, Senin (19/1) dini hari WIB.

  • Susunan pemain

    Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny.

    Lecce: Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic.

