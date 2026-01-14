Getty Images
Inter Milan Susah Payah Bekuk Lece Untuk Amankan Puncak Klasemen Putaran Pertama
- Getty Images Sport
Mendapat perlawanan gigih dari tim tamu
Inter Milan harus bersusah payah untuk mengamankan tiga poin ketika memetik kemenangan tipis 1-0 atas tamunya, Lecce, di Stadion Giuseppe Meazza, Kamis (15/1) dini hari WIB, pada pertandingan tunda pekan ke-16 Serie A.
Tim besutan Cristian Chivu langsung tancap gas untuk menekan pertahanan Lecce, namun tamunya tersebut memberikan perlawanan gigih. Kiper Wladimiro Falcone dipaksa melakukan penyelamatan untuk menepis peluang Ange-Yoan Bonny.
Setelah babak pertama yang lesu dan berakhir tanpa gol, Inter menjalani paruh kedua dengan cara berbeda. Mereka akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-77 berkat gol Francesco Pio Esposito yang masuk menggantikan Bonny.
Inter menjaga selisih poin dengan Milan & Napoli
Kemenangan ini membuat Inter tetap unggul di puncak klasemen sementara. Hasil imbang tanpa gol antara Napoli dan Parma menjadikan Inter berselisih enam poin dengan Partenopei. Sedangkan AC Milan bisa memangkasnya menjadi selisih tiga poin jika berhasil menaklukkan Como pada laga yang berlangsung, Jumat (16/1) dini hari WIB.
Inter bersiap melakoni laga tandang ke Friuli
Inter selanjutnya akan berusaha mempertahankan torehan positif itu kala mereka bertandang ke Stadion Friuli untuk menghadapi Udinese, Sabtu (17/1) malam WIB. Semetara Lecce menghadapi laga sulit untuk bangkit dari keterpurukan, mengingat mereka bertamu ke Stadion San Siro melawan AC Milan, Senin (19/1) dini hari WIB.
Susunan pemain
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny.
Lecce: Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic.
Iklan