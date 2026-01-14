Inter Milan Susah Payah Bekuk Lece Untuk Amankan Puncak Klasemen Putaran Pertama

Inter Milan harus bersusah payah untuk mengamankan tiga poin ketika memetik kemenangan tipis 1-0 atas tamunya, Lecce, di Stadion Giuseppe Meazza, Kamis (15/1) dini hari WIB, pada pertandingan tunda pekan ke-16 Serie A.

Tim besutan Cristian Chivu langsung tancap gas untuk menekan pertahanan Lecce, namun tamunya tersebut memberikan perlawanan gigih. Kiper Wladimiro Falcone dipaksa melakukan penyelamatan untuk menepis peluang Ange-Yoan Bonny.

Setelah babak pertama yang lesu dan berakhir tanpa gol, Inter menjalani paruh kedua dengan cara berbeda. Mereka akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-77 berkat gol Francesco Pio Esposito yang masuk menggantikan Bonny.