Inter Milan membuka peluang untuk melepas Bastoni ke Real Madrid

Menurut surat kabar Spanyol "AS", bek Inter Milan tersebut masuk dengan kuat ke dalam daftar pilihan pelatih asal Portugal, José Mourinho, pada masa jabatannya yang kedua bersama Real Madrid. Mourinho menunjukkan kekaguman yang besar terhadap kemampuan sang pemain, didasari oleh pengetahuannya yang mendalam mengenai syarat-syarat kesuksesan di klub Italia tersebut, terutama setelah Bastoni mengakhiri musim ini sebagai juara Italia di bawah asuhan pelatih Christian Chievo.

Penampilan luar biasa yang ditunjukkan Bastoni beberapa bulan lalu telah membuat pemain ini masuk dalam radar FC Barcelona, namun manajemen Inter Milan bersikap tegas terhadap klub Catalan tersebut sejak awal dan memberi tahu mereka bahwa negosiasi tidak akan dimulai dengan tawaran di bawah 70 juta euro.

Karena Barcelona tidak berada dalam kondisi keuangan yang ideal untuk membayar jumlah tersebut, mereka belum mengajukan tawaran resmi apa pun; sebaliknya, Nerazzurri tidak menunjukkan tanda-tanda terburu-buru atau keinginan untuk melepas salah satu bek kaki kiri terbaik mereka, terutama karena ia terikat kontrak hingga Juni 2028 dengan gaji tahunan sekitar 5,5 juta euro.