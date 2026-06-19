Inter Milan membuka peluang untuk melepas Bastoni ke Real Madrid

Meja perundingan antara kedua belah pihak akan dibuka jika Real Madrid menunjukkan kesiapan yang sungguh-sungguh untuk memenuhi tuntutan finansial Inter Milan, berbeda dengan Barcelona, Hubungan antara kedua klub saat ini diwarnai dengan komunikasi yang terus-menerus untuk mengatur transfer pemain Denzel Dumfries ke Spanyol melalui aktivasi klausul penalti sebesar 20 juta euro yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang.
Selain itu, beberapa hari terakhir ini digelar pertandingan amal “Legenda Solidaritas” di Stadion Santiago Bernabéu yang mempertemukan para legenda kedua tim, yang dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengadakan pertemuan ramah tamah antara Presiden Florentino Pérez dan Beppe Marotta.
Perkiraan menunjukkan bahwa pertemuan tersebut menjadi ajang pengukuran awal terkait Bastoni, yang mengalami masa-masa sulit pada musim di mana ia meraih dua gelar bersama Inter Milan, akibat kritik yang muncul setelah pengusiran pemain Juventus Pierre Kalulu serta kontroversi seputar perilaku bek Nerazzurri tersebut, meskipun demikian, sang pemain mendapat dukungan penuh dari manajemen klub dan staf pelatihnya, yang turut memperkuat tekadnya untuk tetap bertahan bersama tim.