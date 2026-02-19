AFP
Inter Milan marah besar setelah UEFA mengabaikan keluhan mereka terkait lapangan Bodo/Glimt, sementara Lautaro Martinez mengalami cedera dalam kekalahan di Liga Champions
Nerazzurri meluapkan kemarahan atas lapangan rumput sintetis.
Perjalanan Inter ke Lingkar Arktik dalam babak playoff Liga Champions tidak hanya berakhir dengan kekalahan 3-1 di leg pertama yang mengecewakan. Menurut Gazzetta, raksasa Italia tersebut tidak puas dengan permukaan lapangan buatan yang disediakan oleh Bodo/Glimt.
Sumber frustrasi berasal dari persiapan pra-pertandingan di Aspmyra Stadion. Petugas lapangan terpaksa membersihkan tumpukan salju besar menggunakan alat berat, proses yang menurut Inter meninggalkan permukaan lapangan dengan cekungan dan tonjolan berbahaya. Meskipun dilakukan perbaikan mendadak di sisi lapangan, Nerazzurri telah menyampaikan keluhan informal kepada delegasi UEFA sebelum kick-off, khawatir akan keselamatan pemain bintang mereka di atas rumput sintetis yang tidak rata.
Kekhawatiran klub terwujud pada menit ke-60 ketika kapten Lautaro mengalami nyeri tajam di betisnya selama fase gerakan pendukung, memaksa penggantian segera. Kekosongan taktis yang ditinggalkan oleh keluarnya pemain Argentina itu memungkinkan tuan rumah Norwegia mencetak dua gol secara beruntun. Inter kini menghadapi tantangan berat di leg kedua, ditambah dengan fakta bahwa Piotr Zielinski juga memerlukan evaluasi medis setelah pertandingan yang keras.
Krisis cedera mengancam ambisi Eropa Inter
Kehilangan Martinez merupakan pukulan telak bagi tim yang sudah kehilangan Hakan Calhanoglu dan Davide Frattesi. Inter menganggap cedera betis Martinez sebagai bukti kunci di meja UEFA, membuktikan bahwa lapangan tidak layak untuk pertandingan kontinental berisiko tinggi. Taruhan finansialnya sangat besar; kegagalan untuk membalikkan defisit di San Siro akan membuat klub kehilangan pendapatan kualifikasi sebesar €11 juta, angka yang sangat membebani dewan direksi.
Meskipun kekalahan itu sendiri sulit diterima, rasa ketidakpuasan di kubu Inter lebih terfokus pada kesejahteraan pemain. Klub meyakini risiko cedera sepenuhnya dapat diprediksi dan bahwa mereka telah dihukum secara tidak adil dengan dipaksa bermain di lapangan yang menguntungkan tuan rumah dalam hal "skating" daripada sepak bola teknis. Suasana di penerbangan pulang ke Malpensa digambarkan suram, dengan skuad terganggu oleh daftar cedera yang terus bertambah.
Pertempuran kini berpindah dari kondisi salju di Norwegia ke koridor administratif di Nyon. Inter menuntut pertanggungjawaban, mendesak UEFA untuk mengevaluasi ulang standar yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah pertandingan babak gugur. Dengan leg kedua yang semakin dekat, Nerazzurri berusaha keras untuk memastikan bahwa "bencana Bodo" tidak mendefinisikan musim mereka secara keseluruhan, meskipun absennya kapten ikonik mereka membuat tugas comeback menjadi jauh lebih menantang.
Chivu menolak menggunakan lapangan sebagai "alasan utama".
Pelatih Inter, Cristian Chivu, berbicara kepada media dengan nada tegas setelah peluit akhir berbunyi, berusaha menyeimbangkan kekecewaannya secara taktis dengan kemarahannya atas kondisi lapangan. "[Bodo/Glimt] lebih terbiasa dengan lapangan ini, itu bukan alasan," katanya.
Namun, ia tetap yakin dapat mengatasi defisit saat kedua tim bertemu lagi di Italia, menambahkan: "Mereka adalah tim yang sangat kuat dengan keterampilan dan kualitas, dan mereka terbiasa bermain di lapangan ini – mungkin jauh lebih dari kami... Dengan skor 1-1, kami memiliki peluang krusial di awal babak kedua yang seharusnya bisa kami manfaatkan dengan lebih baik. Segera setelah itu, hanya tiga menit kemudian, kami kebobolan dua gol identik – dari apa yang kami ketahui sebagai titik terkuat mereka."
Kekhawatiran cedera: Kondisi Lautaro
Lautaro dijadwalkan untuk menjalani serangkaian tes diagnostik mendalam guna menentukan sejauh mana cedera yang dialaminya. Klub sangat khawatir tentang ketersediaan pemain Argentina tersebut, karena kehadirannya dianggap krusial bagi ambisi domestik dan Eropa mereka dalam beberapa bulan ke depan.
"Saya pikir dia cedera dan akan absen untuk sementara waktu," kata Chivu mengenai hal tersebut, menyiratkan bahwa striker tersebut akan absen dalam pertandingan Serie A berikutnya melawan Lecce pada Sabtu.
