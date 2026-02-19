Inter Milan marah besar setelah UEFA mengabaikan keluhan mereka terkait lapangan Bodo/Glimt, sementara Lautaro Martinez mengalami cedera dalam kekalahan di Liga Champions

Perjalanan Inter ke Lingkar Arktik dalam babak playoff Liga Champions tidak hanya berakhir dengan kekalahan 3-1 di leg pertama yang mengecewakan. Menurut Gazzetta, raksasa Italia tersebut tidak puas dengan permukaan lapangan buatan yang disediakan oleh Bodo/Glimt.

Sumber frustrasi berasal dari persiapan pra-pertandingan di Aspmyra Stadion. Petugas lapangan terpaksa membersihkan tumpukan salju besar menggunakan alat berat, proses yang menurut Inter meninggalkan permukaan lapangan dengan cekungan dan tonjolan berbahaya. Meskipun dilakukan perbaikan mendadak di sisi lapangan, Nerazzurri telah menyampaikan keluhan informal kepada delegasi UEFA sebelum kick-off, khawatir akan keselamatan pemain bintang mereka di atas rumput sintetis yang tidak rata.

Kekhawatiran klub terwujud pada menit ke-60 ketika kapten Lautaro mengalami nyeri tajam di betisnya selama fase gerakan pendukung, memaksa penggantian segera. Kekosongan taktis yang ditinggalkan oleh keluarnya pemain Argentina itu memungkinkan tuan rumah Norwegia mencetak dua gol secara beruntun. Inter kini menghadapi tantangan berat di leg kedua, ditambah dengan fakta bahwa Piotr Zielinski juga memerlukan evaluasi medis setelah pertandingan yang keras.