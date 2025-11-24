Mantan Bek Inter Milan & Timnas Belgia Pensiun Usia 26 Tahun, Rilis Pernyataan Menyayat Hati

Di Instagram, pria 26 tahun itu menulis sebuah pesan panjang emosional. Ia membuka dengan, “Hari ini saya membuat keputusan yang tak pernah saya bayangkan harus saya buat di usia seperti ini. Setelah 22 tahun bermain bola — sejak berusia empat tahun hingga sekarang — hidup saya sebagai pesepakbola profesional berakhir.”

“Sepakbola membentuk saya menjadi pribadi seperti sekarang. Olahraga ini memberi saya hidup yang tidak pernah berani saya impikan sebagai anak kecil. Dari bertahun-tahun mendukung klub favorit bersama ayah di Sclessin, hingga akhirnya bermain 100 pertandingan untuk klub itu sendiri, mencetak gol di depan Ultras, bahkan mendapat kehormatan menjadi kapten di sini. Tidak berhenti sampai di situ… saya mendapat kesempatan debut untuk timnas dan bermain di Serie A. Semua itu tampak mustahil ketika saya memulai perjalanan ini.”

“Di balik semua hal indah itu, beberapa tahun terakhir sangat berat. Jauh lebih berat daripada yang pernah saya duga. Cedera, operasi, suntikan, obat-obatan… Saya sudah memberikan segalanya untuk bisa kembali, tetapi setiap kali rasanya semakin sulit. Saya terus mencari level terbaik saya, terlalu sering memaksakan diri bermain dengan rasa sakit, dan setiap selesai latihan atau pertandingan saya hidup dalam ketidakpastian tentang bagaimana tubuh saya bereaksi keesokan harinya.”

“Saya terus berjuang untuk menjadi pemain yang saya inginkan, tetapi selalu muncul pertarungan baru. Dalam hati saya akan selalu ingin menjadi pesepakbola, tetapi tubuh saya sudah berkata cukup sejak lama. Dan karena itulah — demi menghormati diri sendiri, demi kesehatan saya, dan demi tanggung jawab saya sebagai seorang ayah — saya membuat keputusan ini.”

“Rasanya masih aneh menulis ini. Tapi saya ingin bisa berjalan tanpa rasa sakit, bermain bersama anak saya, dan menikmati hidup bersama keluarga. Saya tidak tahu bagaimana rasanya bangun tanpa sepakbola dalam hidup saya, tapi sekarang saya akan mencari tahu.”