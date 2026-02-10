AFP
Inter Miami milik Lionel Messi mengalahkan LAFC milik Son Heung-Min untuk menjadi klub paling berharga di MLS dengan nilai $1,45 miliar.
Boom keuangan yang didorong oleh Messi
Menurut data yang dihimpun oleh Sportico, Inter Miami telah mengalami kenaikan yang luar biasa dari nilai pasarnya sebelum kedatangan Messi sebesar $585 juta. Klub ini juga diperkirakan akan mengalami peningkatan pendapatan sebesar 75 persen, dengan perkiraan pendapatan mencapai $250 juta pada tahun 2026, angka yang belum pernah tercapai oleh klub lain di MLS.
Lima teratas
Los Angeles FC sebelumnya memimpin dan kini berada di peringkat kedua dengan nilai $1,4 miliar. Berikut adalah lima besar:
Peringkat Klub Nilai 1 Inter Miami $1,45 miliar 2 LAFC $1,4 miliar 3 LA Galaxy $1,17 miliar 4 Atlanta United $1,14 miliar 5 NYCFC $1,12 miliar
Pertumbuhan keseluruhan
Nilai rata-rata waralaba telah mencapai $767 juta, dan secara keseluruhan, semua waralaba MLS bernilai total $23 miliar. Nilai rata-rata waralaba meningkat 39 persen dibandingkan dengan penilaian Sportico pada tahun 2021.
Namun, ada kekhawatiran tentang kesenjangan yang semakin lebar antara tim-tim kaya dan miskin di liga. Inter Miami bernilai 3,4 kali lipat dari CF Montreal ($480 juta). Dengan pendapatan televisi nasional yang tidak sekuat NBA, NFL, dan liga lain, hal ini dapat mempengaruhi kualitas pertandingan di lapangan.
Menurut Sportico, tim MLS hanya mendapatkan $5 juta pendapatan bersih setelah biaya produksi dari Apple. Sebagai perbandingan, tim NHL mendapatkan sekitar $40 juta. Selain itu, meskipun nilai tim meningkat, beberapa kelompok kepemilikan kesulitan menjual klub mereka. Vancouver Whitecaps dan San Jose Earthquakes mengalami kesulitan dalam hal ini.
“Kami memiliki lebih dari 30, hampir 40 kelompok yang menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) dan masuk ke ruang data kami untuk melakukan analisis menyeluruh tentang situasi kami,” kata CEO Whitecaps, Axel Schuster, kepada Sportico. “Tidak ada satu pun yang tertarik untuk membeli bahkan 1% dari klub ini, karena semua mereka berpikir bahwa struktur kami di sini, pasar, dan situasi yang kami hadapi bukanlah sesuatu yang layak untuk diinvestasikan.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk MLS?
MLS tinggal kurang dari dua minggu lagi akan memulai musimnya, dengan Matchday 1 akan dimulai pada 21 Februari.
