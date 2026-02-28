Getty Images Sport
Inter Miami milik Lionel Messi dilaporkan akan mengunjungi Gedung Putih untuk memperingati kemenangan MLS Cup 2025
Kunjungan ke Gedung Putih di Miami
Kunjungan ke Gedung Putih telah lama menjadi tradisi Amerika, dengan klub-klub pemenang MLS Cup secara rutin menghadiri upacara di ibu kota negara. Tim MLS terakhir yang mengunjungi Gedung Putih adalah Columbus Crew, yang melakukannya pada tahun 2024.
Menurut The Athletic, Inter Miami akan memiliki momen mereka di D.C. pada bulan Maret setelah memenangkan MLS Cup pada bulan Desember dengan mengalahkan Vancouver Whitecaps.
Sejarah Messi dengan D.C.
Ini bukan kali pertama bintang Inter Miami, Lionel Messi, diundang ke Gedung Putih, meskipun ini akan menjadi kali pertama dia benar-benar melakukan perjalanan ke sana jika dia memutuskan untuk pergi. Messi sebelumnya diundang untuk menerima Medali Kebebasan Presiden dari Presiden Joe Biden pada Januari 2025, tetapi dia tidak dapat menghadiri upacara tersebut karena kesibukan sebelumnya.
Presiden dan sepak bola
Biden telah meninggalkan jabatannya, dengan Donald Trump kembali terpilih sebagai presiden dalam pemilu 2024. Trump secara rutin terlibat dalam sepak bola sejak kembali menjabat, menghadiri final Piala Dunia Klub bersama Presiden FIFA Gianni Infantino dan membantu memimpin undian untuk Piala Dunia 2026 pada Desember.
Trump sebelumnya bertemu dengan Cristiano Ronaldo, rival besar Messi, saat ia menjamu bintang Portugal tersebut bersama Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman di Ruang Oval.
Kunjungan Miami ke Gedung Putih dilaporkan terjadi di tengah perdebatan yang sedang berlangsung seputar perjalanan tim hoki pria AS pemenang medali emas, yang berada di Washington pekan ini untuk bertemu Presiden dan menghadiri pidato State of the Union.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Inter Miami, yang kalah dalam pertandingan MLS pertama mereka musim ini dengan skor 3-0 melawan LAFC, akan bertandang ke markas rival mereka di Florida, Orlando City, pada Minggu.
