Inter Miami milik Lionel Messi dilaporkan akan mengunjungi Gedung Putih untuk memperingati kemenangan MLS Cup 2025

Biden telah meninggalkan jabatannya, dengan Donald Trump kembali terpilih sebagai presiden dalam pemilu 2024. Trump secara rutin terlibat dalam sepak bola sejak kembali menjabat, menghadiri final Piala Dunia Klub bersama Presiden FIFA Gianni Infantino dan membantu memimpin undian untuk Piala Dunia 2026 pada Desember.

Trump sebelumnya bertemu dengan Cristiano Ronaldo, rival besar Messi, saat ia menjamu bintang Portugal tersebut bersama Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman di Ruang Oval.

Kunjungan Miami ke Gedung Putih dilaporkan terjadi di tengah perdebatan yang sedang berlangsung seputar perjalanan tim hoki pria AS pemenang medali emas, yang berada di Washington pekan ini untuk bertemu Presiden dan menghadiri pidato State of the Union.