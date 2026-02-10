Goal.com
Inter Miami milik Lionel Messi

Inter Miami milik Lionel Messi berhasil mengalahkan LAFC milik Son Heung-Min dan dilaporkan menjadi klub paling berharga di MLS dengan nilai $1,45 miliar.

Inter Miami kini menjadi klub paling berharga di Major League Soccer (MLS), dengan nilai tertinggi di liga sebesar $1,45 miliar, menurut penilaian terbaru MLS oleh Sportico. Klub ini memimpin lima tim dengan nilai lebih dari $1 miliar, di depan LAFC ($1,4 miliar), sementara total nilai franchise MLS naik menjadi $23 miliar di 30 tim, mencerminkan pertumbuhan berkelanjutan di seluruh liga.

  Boom keuangan yang didorong oleh Messi

    Boom keuangan yang didorong oleh Messi

    Menurut data yang dihimpun oleh Sportico, Inter Miami telah mengalami kenaikan yang luar biasa dari nilai pasarnya sebelum kedatangan Messi sebesar $585 juta. Klub ini juga diperkirakan akan mengalami peningkatan pendapatan sebesar 75 persen, dengan perkiraan pendapatan mencapai $250 juta pada tahun 2026, angka yang belum pernah tercapai oleh klub lain di MLS.

  Lima teratas

    Lima teratas

    Los Angeles FC sebelumnya memimpin dan kini berada di peringkat kedua dengan nilai $1,4 miliar. Berikut adalah lima besar:

    PeringkatKlubNilai
    1Inter Miami$1,45 miliar
    2LAFC$1,4 miliar
    3LA Galaxy$1,17 miliar
    4Atlanta United$1,14 miliar
    5NYCFC$1,12 miliar
  Pertumbuhan keseluruhan

    Pertumbuhan keseluruhan

    Nilai rata-rata waralaba telah mencapai $767 juta, dan secara keseluruhan, semua waralaba MLS bernilai total $23 miliar. Nilai rata-rata waralaba meningkat 39 persen dibandingkan dengan penilaian Sportico pada tahun 2021.

    Namun, ada kekhawatiran tentang kesenjangan yang semakin lebar antara tim-tim kaya dan miskin di liga. Inter Miami bernilai 3,4 kali lipat dari CF Montreal ($480 juta). Dengan pendapatan televisi nasional yang tidak sekuat NBA, NFL, dan liga lain, hal ini dapat memengaruhi kualitas pertandingan di lapangan.

    Menurut Sportico, tim MLS hanya mendapatkan $5 juta pendapatan bersih setelah biaya produksi dari Apple. Sebagai perbandingan, tim NHL mendapatkan sekitar $40 juta. Selain itu, meskipun nilai tim meningkat, beberapa kelompok kepemilikan kesulitan menjual klub mereka. Vancouver Whitecaps dan San Jose Earthquakes mengalami kesulitan dalam hal ini.

    “Kami memiliki lebih dari 30, hampir 40 kelompok yang menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) dan masuk ke ruang data kami untuk melakukan analisis menyeluruh tentang situasi kami,” kata CEO Whitecaps, Axel Schuster, kepada Sportico. “Tidak ada satu pun yang tertarik untuk membeli bahkan 1% dari klub ini, karena semua mereka berpikir bahwa struktur kami di sini, pasar, dan situasi yang kami hadapi bukanlah sesuatu yang layak untuk diinvestasikan.”

  Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk MLS?

    Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk MLS?

    MLS tinggal kurang dari dua minggu lagi akan memulai musimnya, dengan Matchday 1 akan dimulai pada 21 Februari.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

