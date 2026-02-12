AFP
Inter Miami mengonfirmasi cedera Lionel Messi dan menunda pertandingan melawan Independiente del Valle di Puerto Rico.
Pertandingan persahabatan Puerto Rico ditunda.
Inter Miami mengumumkan bahwa pertandingan persahabatan pra-musimnya di Puerto Rico telah dijadwal ulang menjadi Kamis, 26 Februari, setelah awalnya dijadwalkan pada Jumat, 13 Februari. Perubahan ini dilakukan setelah adanya pembaruan medis terkait Messi.
Messi didiagnosis menderita cedera otot paha kiri.
Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh klub dan Baptist Health, Messi tidak ikut serta dalam latihan pada Rabu, 11 Februari, akibat cedera otot pada paha kiri bagian belakang. Cedera tersebut dialami selama pertandingan Inter Miami melawan Barcelona SC di Ekuador dan telah berlanjut sejak saat itu. Tes medis tambahan telah mengonfirmasi diagnosis tersebut, dan kembalinya Messi ke latihan penuh akan bergantung pada kemajuan klinis dan fungsionalnya dalam beberapa hari ke depan.
Messi mengirim pesan kepada para penggemar.
Messi kemudian berbicara langsung kepada para penggemar melalui video yang dibagikan di Instagram Stories-nya, meminta maaf kepada para pendukung di Puerto Rico.
“Halo semuanya, saya ingin menyampaikan salam kepada masyarakat Puerto Rico - mereka yang berencana menghadiri sesi latihan dan pertandingan,” kata Messi. “Pada pertandingan terakhir di Ecuador, saya mengalami ketidaknyamanan dan harus keluar lebih awal. Karena itu, bersama panitia dan klub, kami memutuskan untuk menunda pertandingan ini. Saya harap pertandingan ini dapat dijadwalkan ulang, sehingga kita bisa bertemu lagi segera dan mengunjungi kalian.”
Dia melanjutkan dengan mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atas pengertian mereka.
“Saya benar-benar menghargai dukungan dan kasih sayang kalian,” katanya. “Saya tahu tiket sudah terjual dan semuanya sudah diatur, jadi semoga kita bisa mewujudkannya segera. Pelukan hangat untuk semua.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inter Miami?
The Herons akan melakukan debut musim mereka pada 21 Februari melawan LAFC, di mana mereka akan memulai pertahanan gelar mereka di era baru dengan bintang-bintang baru seperti German Berterame dalam skuad.
