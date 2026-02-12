Inter Miami mengonfirmasi cedera Lionel Messi dan menunda pertandingan melawan Independiente del Valle di Puerto Rico.

Messi kemudian berbicara langsung kepada para penggemar melalui video yang dibagikan di Instagram Stories-nya, meminta maaf kepada para pendukung di Puerto Rico.

“Halo semuanya, saya ingin menyampaikan salam kepada masyarakat Puerto Rico - mereka yang berencana menghadiri sesi latihan dan pertandingan,” kata Messi. “Pada pertandingan terakhir di Ecuador, saya mengalami ketidaknyamanan dan harus keluar lebih awal. Karena itu, bersama panitia dan klub, kami memutuskan untuk menunda pertandingan ini. Saya harap pertandingan ini dapat dijadwalkan ulang, sehingga kita bisa bertemu lagi segera dan mengunjungi kalian.”

Dia melanjutkan dengan mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atas pengertian mereka.

“Saya benar-benar menghargai dukungan dan kasih sayang kalian,” katanya. “Saya tahu tiket sudah terjual dan semuanya sudah diatur, jadi semoga kita bisa mewujudkannya segera. Pelukan hangat untuk semua.”