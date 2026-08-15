Awal resmi musim baru 2026/2027 semakin dekat bagi Inter, dengan laga pembuka melawan Monza yang dijadwalkan tepat 7 hari lagi, Sabtu 23 Agustus di San Siro. Untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, Inter menghadapi Betis Sevilla hari ini di Bari mulai pukul 19.30 di San Nicola dalam ujian persahabatan terakhir yang benar-benar penting pada pramusim ini. Dan bagi anak-anak asuh Cristian Chivu, hasilnya adalah kemenangan 1-0 yang sebenarnya jauh lebih tipis dibanding apa yang terlihat di lapangan.
Di Bari, rasa penasaran besar bukan begitu tertuju pada Spence, yang baru diresmikan kemarin dan absen seperti halnya Thuram (masih belum dalam kondisi terbaik BACA DI SINI), melainkan pada kondisi kebugaran para pemain seperti Stones dan Lautaro (memulai laga dari bangku cadangan) yang hingga kini belum pernah dimainkan. Dan jawabannya terlihat tepat pada hasil akhir, karena gol kemenangan dicetak justru oleh bek asal Inggris itu, yang tampil baik pada debutnya dengan menyambut ke gawang sundulan umpan Pavard dari assist Dimarco.
Inter lebih baik pada babak pertama dalam penguasaan bola dan pengaturan tempo di lini tengah, lalu jauh lebih baik lagi setelah jeda berkat dominasi total di lapangan dan ancaman ofensifnya. Sekali lagi, Federico Dimarco menjadi sosok yang mengubah wajah tim, paling terinspirasi bersama Bonny, tetapi produktivitas serangan mereka terbentur penyelamatan Valles dan Manu Gonzalez, selain sedikit tergesa-gesa dan kurang akurat yang membuat skor tetap seimbang terlalu lama.