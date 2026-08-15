89' PELUANG - Sucic menerobos ke dalam kotak penalti dan melebar kepada Lautaro yang meneruskan untuk Dimarco: tembakan kaki kiri keras mendatar, tetapi sekali lagi ditepis Gonzalez. Bola rebound disambar Mkhitaryan, tetapi dia salah mengenai bola dan mengarahkannya ke samping, meski hanya tipis.





82' GOL - Debut Stones berbuah gol! Tendangan bebas dari sepertiga akhir lapangan didapatkan Mkhitaryan, lalu Dimarco mengeksekusinya dengan sangat baik ke tiang jauh. Pavard melakukan sundulan umpan dan John Stones, dengan sepakan berputar, memasukkannya ke gawang di tiang jauh.





59' Dimarco mengalihkan permainan untuk Diouf yang memberikan assist (kehilangan satu tempo permainan) kepada Barella, yang dalam kawalan lawan, salah mengenai bola pada sentuhan pertama. Bola jatuh ke Dimarco yang mencoba tembakan kaki kiri keras, tetapi lagi-lagi mendapat respons dari kiper.





56' PELUANG - Peluang lain untuk Bonny yang menerima bola dari tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan kaki kanan keras mendatar, tetapi tidak mengejutkan Manu Gonzalez, yang sangat sigap menjatuhkan diri dan menepisnya ke sepak pojok.





51' PELUANG - Sucic mengirim bola vertikal kepada Bonny, lalu umpan silang ke tiang jauh untuk Dimarco yang berdiri bebas, dan assist voli ke tengah kotak penalti lagi untuk Bonny yang mencoba sepakan voli kaki kiri, tetapi tembakannya tidak sempurna dan gagal mengancam kiper.





49' Pio Esposito menerima bola vertikal, melakukan tipuan "ala Milito" lalu melepaskan tembakan melengkung kaki kanan ke tiang jauh, tetapi defleksi lini belakang membuat bola keluar untuk sepak pojok.





35' PELUANG - Calhanoglu merebut bola di sepertiga akhir lapangan, sedikit melebar di sisi kanan, lalu melepaskan tembakan silang keras yang tipis melebar di sisi kanan Valles.





14' PELUANG - Kali ini Antony yang mengancam Pepo Martinez! Winger itu bergerak dari kanan ke kaki kiri lalu melepaskan tembakan kaki kiri keras dari tepi kotak penalti yang meleset tipis di tiang dekat. Sang kiper menegur rekan-rekannya karena terlalu banyak ruang yang diberikan.





8' Betis membalas lewat tembakan Fornals dari tepi kotak penalti, diamankan Martinez dengan tangkapan bawah.





6' PELUANG - Peluang gol pertama menjadi milik Bonny, yang disia-siakan Inter. Penyerang Pantai Gading itu awalnya sangat menentukan dalam pressing tinggi yang membuat Pio Esposito bisa merebut bola, tetapi kemudian tidak cukup baik dalam menentukan waktu sundulannya atas assist Barella, dengan bola melambung tinggi secara mencolok meski tanpa kawalan.





4' Pertandingan lama terhenti untuk memberi kesempatan kepada tim medis Betis membantu Hector Bellerin, yang terkapar di dekat tepi kotak penaltinya. Dia akan diganti pada menit ke-9





0' Kick-off di San Nicola, Bari, pukul 19.30