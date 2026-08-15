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InterGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter menutup pramusim dengan kemenangan: 1-0 atas Betis dan Stones mencetak gol pada debutnya

Inter
Inter vs Real Betis
Real Betis
Club Friendlies
Serie A

Laga uji coba terakhir pada pramusim ini bagi Inter sebelum dimulainya musim berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Real Betis.

Awal resmi musim baru 2026/2027 semakin dekat bagi Inter, dengan laga pembuka melawan Monza yang dijadwalkan tepat 7 hari lagi, Sabtu 23 Agustus di San Siro. Untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, Inter menghadapi Betis Sevilla hari ini di Bari mulai pukul 19.30 di San Nicola dalam ujian persahabatan terakhir yang benar-benar penting pada pramusim ini. Dan bagi anak-anak asuh Cristian Chivu, hasilnya adalah kemenangan 1-0 yang sebenarnya jauh lebih tipis dibanding apa yang terlihat di lapangan.

Di Bari, rasa penasaran besar bukan begitu tertuju pada Spence, yang baru diresmikan kemarin dan absen seperti halnya Thuram (masih belum dalam kondisi terbaik BACA DI SINI), melainkan pada kondisi kebugaran para pemain seperti Stones dan Lautaro (memulai laga dari bangku cadangan) yang hingga kini belum pernah dimainkan. Dan jawabannya terlihat tepat pada hasil akhir, karena gol kemenangan dicetak justru oleh bek asal Inggris itu, yang tampil baik pada debutnya dengan menyambut ke gawang sundulan umpan Pavard dari assist Dimarco.


Inter lebih baik pada babak pertama dalam penguasaan bola dan pengaturan tempo di lini tengah, lalu jauh lebih baik lagi setelah jeda berkat dominasi total di lapangan dan ancaman ofensifnya. Sekali lagi, Federico Dimarco menjadi sosok yang mengubah wajah tim, paling terinspirasi bersama Bonny, tetapi produktivitas serangan mereka terbentur penyelamatan Valles dan Manu Gonzalez, selain sedikit tergesa-gesa dan kurang akurat yang membuat skor tetap seimbang terlalu lama.




  • GOL DAN AKSI-AKSI PENTING

    89' PELUANG - Sucic menerobos ke dalam kotak penalti dan melebar kepada Lautaro yang meneruskan untuk Dimarco: tembakan kaki kiri keras mendatar, tetapi sekali lagi ditepis Gonzalez. Bola rebound disambar Mkhitaryan, tetapi dia salah mengenai bola dan mengarahkannya ke samping, meski hanya tipis.


    82' GOL - Debut Stones berbuah gol! Tendangan bebas dari sepertiga akhir lapangan didapatkan Mkhitaryan, lalu Dimarco mengeksekusinya dengan sangat baik ke tiang jauh. Pavard melakukan sundulan umpan dan John Stones, dengan sepakan berputar, memasukkannya ke gawang di tiang jauh.


    59' Dimarco mengalihkan permainan untuk Diouf yang memberikan assist (kehilangan satu tempo permainan) kepada Barella, yang dalam kawalan lawan, salah mengenai bola pada sentuhan pertama. Bola jatuh ke Dimarco yang mencoba tembakan kaki kiri keras, tetapi lagi-lagi mendapat respons dari kiper.


    56' PELUANG - Peluang lain untuk Bonny yang menerima bola dari tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan kaki kanan keras mendatar, tetapi tidak mengejutkan Manu Gonzalez, yang sangat sigap menjatuhkan diri dan menepisnya ke sepak pojok.


    51' PELUANG - Sucic mengirim bola vertikal kepada Bonny, lalu umpan silang ke tiang jauh untuk Dimarco yang berdiri bebas, dan assist voli ke tengah kotak penalti lagi untuk Bonny yang mencoba sepakan voli kaki kiri, tetapi tembakannya tidak sempurna dan gagal mengancam kiper.


    49' Pio Esposito menerima bola vertikal, melakukan tipuan "ala Milito" lalu melepaskan tembakan melengkung kaki kanan ke tiang jauh, tetapi defleksi lini belakang membuat bola keluar untuk sepak pojok.


    35' PELUANG - Calhanoglu merebut bola di sepertiga akhir lapangan, sedikit melebar di sisi kanan, lalu melepaskan tembakan silang keras yang tipis melebar di sisi kanan Valles.


    14' PELUANG - Kali ini Antony yang mengancam Pepo Martinez! Winger itu bergerak dari kanan ke kaki kiri lalu melepaskan tembakan kaki kiri keras dari tepi kotak penalti yang meleset tipis di tiang dekat. Sang kiper menegur rekan-rekannya karena terlalu banyak ruang yang diberikan.


    8' Betis membalas lewat tembakan Fornals dari tepi kotak penalti, diamankan Martinez dengan tangkapan bawah.


    6' PELUANG - Peluang gol pertama menjadi milik Bonny, yang disia-siakan Inter. Penyerang Pantai Gading itu awalnya sangat menentukan dalam pressing tinggi yang membuat Pio Esposito bisa merebut bola, tetapi kemudian tidak cukup baik dalam menentukan waktu sundulannya atas assist Barella, dengan bola melambung tinggi secara mencolok meski tanpa kawalan.


    4' Pertandingan lama terhenti untuk memberi kesempatan kepada tim medis Betis membantu Hector Bellerin, yang terkapar di dekat tepi kotak penaltinya. Dia akan diganti pada menit ke-9


    0' Kick-off di San Nicola, Bari, pukul 19.30

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  • INTER-BETIS: SUSUNAN PERTANDINGAN

    Inter-Betis 1-0


    Pencetak gol: 82' Stones (I)


    INTER (3-5-2): J. Martinez (62' Provedel); Bisseck (70' Stones), Bovio (46' Akanji), Bastoni (62' Pavard); Diouf (62' Luis Henrique), Barella (62' Mkhitaryan), Calhanoglu (46' Sucic), Zielinski (70' Stankovic), Carlos Augusto (46' Dimarco); Esposito (84' Iddrissou), Bonny (70' Lautaro).
    Cadangan: Di Gennaro.
    Pelatih: Cristian Chivu.


    REAL BETIS (4-2-3-1): Valles (46' Gonzalez); Bellerin (9' Ortiz), Bartra, Natan, Fran García (73' Firpo); Facundo Bernal (61' Bouaré), Marc Roca (73' Fidalgo); Antony (61' Pablo Garcia), Fornals (46' Isco), Riquelme (73' Iker); Hernandez (61' Deossa).
    Cadangan: D. Llorente, V. Gomez.
    Pelatih: Manuel Pellegrini.


    Wasit: Mastrodomenico

    Kartu kuning: Pio Esposito

    Kartu merah: -

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