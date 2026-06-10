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Grafica Calciomercato Akinsanmiro 16.9Calciomercato/Getty

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Inter menjalin kontak dengan Pisa terkait Akinsanmiro dan Cocchi

Inter
E. Akinsanmiro
Pisa
M. Cocchi
Transfers
Inter U23
Calcio Padova
Serie B

Dua pemain muda menjadi sorotan dalam pembicaraan antar klub.

Pisa telah terdegradasi ke Serie B, namun sedang berupaya membangun tim yang mampu bersaing untuk promosi.


Pelatih asal Swedia, Oscar Hiljemark, yang menggantikan Alberto Gilardino di bangku cadangan pada Februari lalu dari Elfsborg, telah dipecat. Klub asal Tuscany ini merekrut Paolo Bianco dari Monza sebagai pelatih baru setelah ditolak oleh Fabio Pecchia.

  • URUSAN DENGAN INTER

    Pisa telah memberi tahu Inter bahwa mereka akan menggunakan hak pembelian kembali untuk merekrut gelandang asal Nigeria, Ebenezer Akinsanmiro (lahir tahun 2004, mantan pemain Sampdoria), secara permanen dengan biaya 6 juta euro. Pada musim ini, ia telah tampil dalam 25 pertandingan dengan mencatatkan 1 assist dan 2 kartu kuning. Inter memiliki hak pembelian kembali yang ditetapkan sebesar 7,5 juta euro.


    Selain itu, Pisa telah meminta informasi mengenai Matteo Cocchi.

    Bek kiri kelahiran 2007 (dengan 4 penampilan di tim utama) telah mencatatkan 27 penampilan di tim U-23 di Serie C dengan 1 gol, 2 assist, 2 kartu kuning, dan satu kartu merah.


    Ada tim Serie B lain (Padova) yang juga tertarik padanya, tanpa melupakan kemungkinan dia dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan dengan Atalanta untuk Marco Palestra, yang kembali ke Bergamo setelah dipinjamkan ke Cagliari dan menjadi target utama Inter untuk menggantikan Denzel Dumfries, yang pindah ke Real Madrid.


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