Inter menjalin kontak dengan Pisa terkait Akinsanmiro dan Cocchi

Pisa telah memberi tahu Inter bahwa mereka akan menggunakan hak pembelian kembali untuk merekrut gelandang asal Nigeria, Ebenezer Akinsanmiro (lahir tahun 2004, mantan pemain Sampdoria), secara permanen dengan biaya 6 juta euro. Pada musim ini, ia telah tampil dalam 25 pertandingan dengan mencatatkan 1 assist dan 2 kartu kuning. Inter memiliki hak pembelian kembali yang ditetapkan sebesar 7,5 juta euro.





Selain itu, Pisa telah meminta informasi mengenai Matteo Cocchi.

Bek kiri kelahiran 2007 (dengan 4 penampilan di tim utama) telah mencatatkan 27 penampilan di tim U-23 di Serie C dengan 1 gol, 2 assist, 2 kartu kuning, dan satu kartu merah.





Ada tim Serie B lain (Padova) yang juga tertarik padanya, tanpa melupakan kemungkinan dia dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan dengan Atalanta untuk Marco Palestra, yang kembali ke Bergamo setelah dipinjamkan ke Cagliari dan menjadi target utama Inter untuk menggantikan Denzel Dumfries, yang pindah ke Real Madrid.



