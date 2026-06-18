Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Inter mengonfirmasi perpanjangan kontrak Cristian Chivu setelah meraih gelar ganda Serie A dan Coppa Italia
Nerazzurri memberi penghargaan kepada pelatih yang meraih dua gelar
Setelah musim yang melampaui semua ekspektasi, Inter bergerak cepat untuk mengamankan masa depan jangka panjang Chivu. Pelatih asal Rumania tersebut, yang beralih dari perannya di tim Primavera ke tim senior pada Juni 2025, telah menandatangani kontrak yang berlaku selama dua tahun ke depan.
Klub mengumumkan kabar tersebut melalui pernyataanresmi: "Inter dengan bangga mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih Cristian Chivu. Berkat kesepakatan baru ini, sang pelatih akan memimpin Nerazzurri hingga 2028." Hal ini memberikan stabilitas penuh bagi klub saat mereka berupaya membangun momentum dari musim yang berhasil membawa mereka meraih gelar liga ke-21 dan Coppa Italia ke-10.
- Getty Images Sport
Musim perdana yang memecahkan rekor
Tahun pertama Chivu memimpin tim senior benar-benar bersejarah. Dalam 58 pertandingan, ia mengubah tim tersebut menjadi kekuatan yang dominan, yang berujung pada raihan gelar ganda domestik. Prestasi-prestasinya diakui oleh liga, saat ia dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Musim Ini oleh Lega Calcio Serie A, yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pelatih muda terbaik di Eropa.
Pelatih asal Rumania ini telah bergabung dengan kelompok elit manajer dalam sejarah Inter. Ia kini menjadi pelatih kelima yang memenangkan Scudetto pada musim debutnya di klub ini, mengikuti jejak Arpad Weisz (1929-30), Alfredo Foni (1952-53), Giovanni Invernizzi (1970-71), dan Jose Mourinho (2008-09). Selain itu, ia menjadi orang pertama dalam sejarah Inter yang berhasil meraih gelar liga dan Coppa Italia pada tahun yang sama, baik sebagai pemain maupun sebagai manajer.
Mewujudkan semangat Interismo
Di luar gelar-gelar juara, Chivu mendapat pujian atas keterikatannya yang mendalam terhadap nilai-nilai klub. Saat mengambil alih jabatan tersebut, ia menyebut “kebanggaan, loyalitas, dan Interismo” sebagai prinsip-prinsip panduannya. Filosofi ini mendapat sambutan hangat di ruang ganti, yang kemudian menumbuhkan budaya pengorbanan di mana sang pelatih sering kali bersikeras membiarkan para pemainnya menjadi sorotan utama dalam perayaan gelar juara.
Kepemimpinannya terlihat jelas saat kemenangan Coppa Italia baru-baru ini di Roma, di mana ia awalnya mundur untuk membiarkan skuad menikmati podium sendirian. Ia menunjukkan kerendahan hati serupa selama perayaan Scudetto di San Siro, baru mengangkat trofi setelah didorong ke depan oleh Lautaro Martinez dan seluruh skuad.
- Getty Images Sport
Lautaro memuji penampilan sempurna Chivu
Lautaro sempat memuji Chivu setelah kemenangan di Coppa Italia bulan lalu, dengan mengatakan kepada Sport Mediaset: "Ini sangat berarti, karena tidak mudah untuk kembali ke jalur yang benar setelah apa yang terjadi musim lalu, tapi kami berhasil menjalani musim yang benar-benar luar biasa. Kami menunjukkan hasil, penampilan, dan intensitas yang bagus, jadi saya bangga kami menutup musim ini dengan trofi lain yang sangat berarti.
"Selalu ada banyak pembicaraan tentang Inter, tapi Anda harus melihat apa yang telah kami raih selama bertahun-tahun. Kami harus tetap berpegang pada jalur kami; ini adalah trofi lainnya. Kami akan memberi Chivu nilai 10 dari 10, karena dia telah sangat membantu kami."