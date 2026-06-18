Inter mengonfirmasi perpanjangan kontrak Cristian Chivu setelah meraih gelar ganda Serie A dan Coppa Italia

Setelah musim yang melampaui semua ekspektasi, Inter bergerak cepat untuk mengamankan masa depan jangka panjang Chivu. Pelatih asal Rumania tersebut, yang beralih dari perannya di tim Primavera ke tim senior pada Juni 2025, telah menandatangani kontrak yang berlaku selama dua tahun ke depan.

Klub mengumumkan kabar tersebut melalui pernyataanresmi: "Inter dengan bangga mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih Cristian Chivu. Berkat kesepakatan baru ini, sang pelatih akan memimpin Nerazzurri hingga 2028." Hal ini memberikan stabilitas penuh bagi klub saat mereka berupaya membangun momentum dari musim yang berhasil membawa mereka meraih gelar liga ke-21 dan Coppa Italia ke-10.