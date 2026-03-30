Goal.com
Live
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP

Diterjemahkan oleh

Inter mengincar Robin Risser dari Lens; ia menjadi alternatif bagi Vicario dari Tottenham

Inter
R. Risser
Transfers
Lens

Inter mengincar kiper muda asal Prancis tersebut.

Inter sedang memikirkan masa depan posisi penjaga gawang dan dalam konteks ini terus mencari-cari opsi, meskipun di markas klub di Viale della Liberazione mereka telah menetapkan seorang favorit, yaitu Guglielmo Vicario, yang berdasarkan pengalaman dan nilai transfernya saat ini dianggap sebagai pilihan terbaik yang ditawarkan pasar dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas dan harga.


Tentu saja, jika bisa menginvestasikan dana yang lebih besar, Nerazzurri akan melirik ke Roma, di mana Svilar sedang tampil gemilang, namun Oaktree kemungkinan besar tidak akan menyediakan anggaran besar bagi klub, sehingga perlu memprioritaskan hal-hal lain, yang saat ini tidak mencakup pengeluaran berlebihan untuk kiper.


Namun, seperti yang telah kami jelaskan beberapa hari terakhir, April akan menjadi bulan penting untuk perencanaan, di mana akan ada pertemuan-pertemuan transfer dan kami akan membahas profil-profil yang telah diidentifikasi dalam beberapa bulan terakhir, serta menyampaikan daftar nama kepada pemilik klub beserta pro dan kontra masing-masing.


  • VICARIO DI POSISI TERDEPAN

    Mengenai peran kiper, visi pelatih dan klub adalah merekrut seorang pemain yang tidak gentar menghadapi San Siroyang penuh sesak. Seorang pria, bukan sekadar pemuda, yang mampu mengelola tekanan dan emosi di dalam stadion yang tidak mudah dihadapi.


    Itulah mengapa faktor usia juga menjadi penting; seorang kiper berusia antara 29 dan 30 tahun tidak boleh dianggap "tua", karena ia masih memiliki 4 atau 5 tahun lagi di level terbaik sebelum akhirnya pensiun.


    Inilah pertimbangan yang mendorong dan mendukung pencalonan Vicario. Namun, manajemen tetap bekerja untuk menyajikan kepada pemilik klub daftar nama-nama yang bisa dipilih, menyadari bahwa bagi Oaktree, potensi masa depan para pemain juga menjadi pertimbangan penting saat berinvestasi.




  • ALTERNATIF RISSER

    Jika kita membahas aspek terakhir ini, di antara nama-nama yang sangat dikenal Inter dan yang sangat dihargai oleh Nerazzurri, terdapat nama Robin Risser, kiper kelahiran 2004 dari Lens, klub Prancis yang secara mengejutkan tengah bersaing ketat dengan PSG dalam perebutan gelar juara Prancis.


    Risser adalah kiper dengan kepribadian yang kuat, seorang pemain yang tampaknya memiliki masa depan yang terjamin dan ditakdirkan untuk bergabung dengan klub-klub terbaik di Eropa. Inter, seperti yang telah disebutkan, telah memantaunya sejak lama dan laporan-laporan positif tentangnya sudah beredar di Viale della Liberazione.


    Saat ini, nama Risser belum berada di puncak daftar, terutama jika klub memilih untuk mengutamakan kiper berpengalaman. Namun, jika setelah pertemuan pada bulan April klub memutuskan untuk mengutamakan pemain muda, maka perhatikan kandidaturnya, karena ia bisa naik peringkat dengan cepat.

Ligue 1
Lille crest
Lille
LIL
Lens crest
Lens
RCL
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Roma crest
Roma
ROM