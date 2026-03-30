Inter mengincar Robin Risser dari Lens; ia menjadi alternatif bagi Vicario dari Tottenham

Inter sedang memikirkan masa depan posisi penjaga gawang dan dalam konteks ini terus mencari-cari opsi, meskipun di markas klub di Viale della Liberazione mereka telah menetapkan seorang favorit, yaitu Guglielmo Vicario, yang berdasarkan pengalaman dan nilai transfernya saat ini dianggap sebagai pilihan terbaik yang ditawarkan pasar dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas dan harga.





Tentu saja, jika bisa menginvestasikan dana yang lebih besar, Nerazzurri akan melirik ke Roma, di mana Svilar sedang tampil gemilang, namun Oaktree kemungkinan besar tidak akan menyediakan anggaran besar bagi klub, sehingga perlu memprioritaskan hal-hal lain, yang saat ini tidak mencakup pengeluaran berlebihan untuk kiper.





Namun, seperti yang telah kami jelaskan beberapa hari terakhir, April akan menjadi bulan penting untuk perencanaan, di mana akan ada pertemuan-pertemuan transfer dan kami akan membahas profil-profil yang telah diidentifikasi dalam beberapa bulan terakhir, serta menyampaikan daftar nama kepada pemilik klub beserta pro dan kontra masing-masing.



