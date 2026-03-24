Inter mengincar Marello: siapa pemain kelahiran 2008 yang memiliki kaki kiri seperti Dimarco ini?

Di Viale della Liberazione, mereka yakin bahwa tahun depan Marello bisa tampil sangat baik di tim U-23, bersaing di level profesional, dan berlatih lebih sering bersama tim utama. Tapi, pemain seperti apa yang kita bicarakan? Apa saja kelebihan utamanya? Inter memilihnya karena kualitas tendangan kaki kirinya, kemampuan yang terutama dalam beberapa bulan terakhir membuat banyak orang membandingkannya dengan Federico Dimarco. Memang, umpan silang Marello selalu menjamin kualitas bola, namun tentu saja perlu dibuat perbedaan yang tepat dengan Dimarco, yang bagaimanapun adalah pemain yang cukup berbeda, meskipun kualitas kaki kirinya memang menjadi kesamaan di antara keduanya. Marello adalah pemain sayap dengan fisik yang sangat baik dan kemampuan aerobik yang bagus, lebih berperan sebagai bek sayap daripada gelandang bertahan. Liga Utama dan Youth League (di mana ia mencetak 5 assist dan satu gol dalam 9 pertandingan yang dimainkan) telah membuktikan kemajuan lebih lanjut, kini tugas Inter adalah memfasilitasi pertumbuhannya dan masuknya ke tim profesional.