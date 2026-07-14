Inter mengincar Djed Spence, sementara Tottenham menawarkan Cristian Romero

Di Italia, Spence bermain selama 853 menit dalam 16 penampilan, dan berhasil meyakinkan para penggemar, namun Genoa tidak berani mengeluarkan 10 juta euro yang diperlukan untuk membeli kontraknya secara permanen. Kini, berkat penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia, nilainya tiga kali lipat. Tiga puluh juta euro adalah tawaran awal yang diajukan Tottenham kepada Inter, yang mendengarkannya namun memilih untuk menunda keputusan. Spence adalah salah satu nama dalam daftar, tetapi bukan satu-satunya. Akan ada pemain yang datang untuk menggantikan Dumfries, tetapi tidak perlu terburu-buru. Pemain asal Inggris ini sangat disukai, namun tetap menjadi opsi yang dipenuhi rintangan. Selain harga yang tinggi, perlu dipertimbangkan fakta bahwa ia mungkin baru bisa tiba di Milan tidak lebih awal dari 10 Agustus, setelah liburan yang akan dimulai setelah 18 (hari pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat) atau 19 Juli (hari final perebutan medali emas), sehingga pada dasarnya ia akan melewatkan seluruh masa persiapan.