Panggilan telepon, pesan, minat, dan tawaran. Tottenham dan Inter telah melakukan beberapa kali pembicaraan dalam beberapa jam terakhir, dengan lebih dari satu nama yang dibahas. Setelah kehilangan Palestra, yang memilih Chelsea, dan menolak Khalaili, yang tidak lolos tes medis, Inter mulai mencari bek kanan baru dan meminta informasi kepada Spurs mengenai Djed Spence, kelahiran tahun 2000, yang pernah bermain di Italia bersama Genoa (enam bulan pertama tahun 2024).
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Inter mengincar Djed Spence, sementara Tottenham menawarkan Cristian Romero
SPENCE, BIAYA, DAN HALANGAN
Di Italia, Spence bermain selama 853 menit dalam 16 penampilan, dan berhasil meyakinkan para penggemar, namun Genoa tidak berani mengeluarkan 10 juta euro yang diperlukan untuk membeli kontraknya secara permanen. Kini, berkat penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia, nilainya tiga kali lipat. Tiga puluh juta euro adalah tawaran awal yang diajukan Tottenham kepada Inter, yang mendengarkannya namun memilih untuk menunda keputusan. Spence adalah salah satu nama dalam daftar, tetapi bukan satu-satunya. Akan ada pemain yang datang untuk menggantikan Dumfries, tetapi tidak perlu terburu-buru. Pemain asal Inggris ini sangat disukai, namun tetap menjadi opsi yang dipenuhi rintangan. Selain harga yang tinggi, perlu dipertimbangkan fakta bahwa ia mungkin baru bisa tiba di Milan tidak lebih awal dari 10 Agustus, setelah liburan yang akan dimulai setelah 18 (hari pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat) atau 19 Juli (hari final perebutan medali emas), sehingga pada dasarnya ia akan melewatkan seluruh masa persiapan.
DIJUAL ROMERO
Dalam pembicaraan antara Tottenham dan Inter, nama Cristian Romero, bek tengah Albiceleste, juga sempat muncul. Ia dipastikan akan meninggalkan London meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029. Sebagai mantan pemain Genoa, ia akan sangat cocok untuk formasi pertahanan tiga pemain ala Chivu, namun ia juga mampu tampil meyakinkan dalam formasi empat bek, seperti saat bermain di bawah asuhan Scaloni bersama timnas Argentina. Nama ini disukai oleh Inter, namun biayanya dianggap terlalu mahal. Tottenham membelinya dari Atalanta seharga 50 juta euro, dan kini meminta harga yang sama. Terlalu mahal, bahkan bagi Barcelona dan Atlético Madrid, yang sudah lama mengincar pemain ini dan telah berbicara dengan pihak perwakilannya. Selain itu, gajinya pun tak kalah mahal: Romero menerima sekitar 12 juta euro bruto.
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