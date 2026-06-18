Ini adalah hari-hari penting bagi bursa transfer Inter, yang sedang berupaya memperkuat lini pertahanannya. Setelah kepergian Sommer—yang tidak ditawari perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang—telah diambil keputusan untuk mempercayakan posisi kiper kepada Martinez, dengan Provedel sebagai pilihan kedua. Negosiasi untuk kiper kelahiran 1994 ini hampir rampung; Lazio akan menerima 3 juta, sementara sang pemain akan menandatangani kontrak tiga tahun senilai sekitar 1,5 juta euro. Di depan kiper terdapat barisan pertahanan yang hingga saat ini hanya memiliki dua pemain yang pasti: Akanji, yang telah ditebus dari Manchester City, dan, hingga saat ini, Bisseck, yang tawaran Bayern Munich untuknya telah ditolak. Masih ada keraguan terkait Bastoni yang, terlepas dari bantahan sementara, kemungkinan akan hengkang ke Spanyol.
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Inter menetapkan harga Alessandro Bastoni dan mengincar Evan Ndicka dari Roma
INILAH HARGA TONGKAT
Bek tengah berusia 27 tahun ini, yang kontraknya akan berakhir pada 2028, sempat menarik minat besar dari Barcelona, yang namun hanya sebatas meminta informasi; kini giliran Real Madrid asuhan mantan pelatih Inter Milan, José Mourinho, yang menunjukkan ketertarikan. Bagi Inter, Bastoni bukanlah pemain yang tak bisa dilepas, terlepas dari pernyataan Wakil Presiden Marotta pada akhir Mei: “Saya pikir para suporter bisa tenang mengenai masa depan Bastoni,” kata Marotta kepada DAZN. “Secara prinsip, Inter bukanlah klub yang ingin menjual pemain. Jika seorang pemain hengkang, itu karena dia sendiri yang menyatakan keinginan untuk pergi. Saya harus katakan bahwa Bastoni sama sekali tidak pernah menyatakan keinginan untuk pergi. Dia bahagia di sini, jadi kami tidak perlu melepasnya. Saya pikir dia akan tetap bersama kami.” Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, jika tawaran sebesar 70 juta euro masuk ke Via della Liberazione, sang bek akan bebas untuk hengkang.
NDICKA PILIHAN UTAMA
Untuk mengisi kekosongan yang mungkin timbul akibat hengkangnya Bastoni, menurut La Gazzetta dello Sport, Inter mempertimbangkan Ndicka, bek tengah asal Pantai Gading kelahiran 1999, yang saat ini bermain untuk Roma. Mantan pemain Eintracht Frankfurt ini bukanlah alternatif bagi Solet dari Udinese—yang harganya belum mencapai kesepakatan (harga yang diminta tetap 25 juta euro)—melainkan akan menjadi tambahan kekuatan. Bagi Roma, ia adalah pemain penting, namun memiliki harga: mulai dari setidaknya 30 juta euro.