Inter menetapkan harga Alessandro Bastoni dan mengincar Evan Ndicka dari Roma

Bek tengah berusia 27 tahun ini, yang kontraknya akan berakhir pada 2028, sempat menarik minat besar dari Barcelona, yang namun hanya sebatas meminta informasi; kini giliran Real Madrid asuhan mantan pelatih Inter Milan, José Mourinho, yang menunjukkan ketertarikan. Bagi Inter, Bastoni bukanlah pemain yang tak bisa dilepas, terlepas dari pernyataan Wakil Presiden Marotta pada akhir Mei: “Saya pikir para suporter bisa tenang mengenai masa depan Bastoni,” kata Marotta kepada DAZN. “Secara prinsip, Inter bukanlah klub yang ingin menjual pemain. Jika seorang pemain hengkang, itu karena dia sendiri yang menyatakan keinginan untuk pergi. Saya harus katakan bahwa Bastoni sama sekali tidak pernah menyatakan keinginan untuk pergi. Dia bahagia di sini, jadi kami tidak perlu melepasnya. Saya pikir dia akan tetap bersama kami.” Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, jika tawaran sebesar 70 juta euro masuk ke Via della Liberazione, sang bek akan bebas untuk hengkang.