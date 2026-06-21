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Ostigard GenoaGetty Images

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Inter, mempertimbangkan Ostigard sebagai pengganti De Vrij: sikap Genoa

Inter
Transfers
Genoa
Serie A
L. Oestigard

Pemain asal Norwegia itu mungkin bisa menjadi alternatif untuk menggantikan pemain asal Belanda yang akan bergabung dengan Panathinaikos.

Karena Stefan De Vrij tidak memperpanjang kontraknya—dan semakin dekat untuk menandatangani kontrak dengan Panathinaikos—Inter harus memasukkan bek lain ke dalam skuad. Target utama adalah Oumar Solet, yang secara kuantitas akan menggantikan Francesco Acerbi, dan kemudian barulah mereka akan memikirkan pengganti pemain asal Belanda tersebut.

Bagi Nerazzurri, ide baru ini mengarah pada Leo Ostigard, bek Genoa saat ini yang pernah bermain untuk Napoli, klub di mana ia memenangkan Scudetto pada tahun 2023.

  • OSTIGARD MENGGANTIKAN DE VRIJ

    Inter, setelah mendapat penolakan dari De Vrij terkait kemungkinan perpanjangan kontrak, kini sedang mempertimbangkan solusi alternatif. Ostigard, yang mencatatkan musim yang sangat baik bersama Genoa, dikabarkan menjadi salah satu pemain yang diincar, seperti dilaporkan oleh edisi Genova dari surat kabar La Repubblica.

    Menurut kabar yang beredar dari Milan, penampilan pemain asal Norwegia tersebut—yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia dan bahkan mencetak satu gol melawan Irak—telah menarik minat Inter, meskipun tidak akan mudah untuk memboyongnya ke Inter.

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  • PENAWARAN YANG SESUAI

    Genoa meminjamnya dari Rennes dengan opsi pembelian pada musim panas 2025 dan telah menggunakan opsi tersebut pada Januari dengan nilai 2,5 juta euro. Pemain tersebut tidak menunjukkan keinginan untuk hengkang dan Genoa tidak berniat melepasnya: oleh karena itu, untuk membawanya ke Milan, diperlukan tawaran yang memadai. Inter, jika perlu, dapat menunda pembahasan ini selama beberapa minggu, setelah menyelesaikan transfer yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu Provedel, Palestra, dan Solet.

  • MUSIM OSTIGARD

    Setelah kembali ke Genoa, tempat ia pernah bermain antara Januari dan Juni 2022, Ostigard tampil dalam 31 pertandingan, mencetak 5 gol di Serie A, dan menjadi salah satu pemain terbaik Rossoblù musim itu.