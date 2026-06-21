Inter, mempertimbangkan Ostigard sebagai pengganti De Vrij: sikap Genoa

Karena Stefan De Vrij tidak memperpanjang kontraknya—dan semakin dekat untuk menandatangani kontrak dengan Panathinaikos—Inter harus memasukkan bek lain ke dalam skuad. Target utama adalah Oumar Solet, yang secara kuantitas akan menggantikan Francesco Acerbi, dan kemudian barulah mereka akan memikirkan pengganti pemain asal Belanda tersebut.

Bagi Nerazzurri, ide baru ini mengarah pada Leo Ostigard, bek Genoa saat ini yang pernah bermain untuk Napoli, klub di mana ia memenangkan Scudetto pada tahun 2023.